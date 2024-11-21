Билеты на Поезд Деда Мороза разобрали в первые пять минут в Челябинске. Скрин

22 ноября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

На Поезд Деда Мороза билеты разобрали вмиг Фото: Размик Закарян © URA.RU Билеты на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, разобрали в первые пять минут. Билеты на «Кукольный театр» закончились еще быстрее — буквально за одну минуту. Об этом URA.RU 22 ноября рассказали читатели. «Билеты на посещение Поезда Деда Мороза пропали из продажи уже в 11:04 — 89 билетов, как было указано на сайте, раскупили вмиг. На „Кукольный театр“ пропали еще быстрее — в 11:01 их уже остался всего один», — рассказали URA.RU читатели, которые хотели прибрести билеты для детей. Продажи на поезд Деда Мороза в Челябинске стартовали 22 ноября в 11:00 местного времени. Поезд приедет в Челябинск 22 декабря, а в Карталы и Магнитогорск — 23 декабря. На аналогичную проблему ранее пожаловались жители Кургана. Там билеты раскупили за шесть минут. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Российских железных дорог». Ответ будет опубликован после получения. Билетов на Поезд Деда Мороза в Челябинске уже нет Скрин с сайта РЖД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Билеты на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, разобрали в первые пять минут. Билеты на «Кукольный театр» закончились еще быстрее — буквально за одну минуту. Об этом URA.RU 22 ноября рассказали читатели. «Билеты на посещение Поезда Деда Мороза пропали из продажи уже в 11:04 — 89 билетов, как было указано на сайте, раскупили вмиг. На „Кукольный театр“ пропали еще быстрее — в 11:01 их уже остался всего один», — рассказали URA.RU читатели, которые хотели прибрести билеты для детей. Продажи на поезд Деда Мороза в Челябинске стартовали 22 ноября в 11:00 местного времени. Поезд приедет в Челябинск 22 декабря, а в Карталы и Магнитогорск — 23 декабря. На аналогичную проблему ранее пожаловались жители Кургана. Там билеты раскупили за шесть минут. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Российских железных дорог». Ответ будет опубликован после получения.