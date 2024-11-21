21 ноября 2024

Билеты на Поезд Деда Мороза разобрали в первые пять минут в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Екатеринбург, поезд деда мороза
На Поезд Деда Мороза билеты разобрали вмиг Фото:

Билеты на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, разобрали в первые пять минут. Билеты на «Кукольный театр» закончились еще быстрее — буквально за одну минуту. Об этом URA.RU 22 ноября рассказали читатели.

«Билеты на посещение Поезда Деда Мороза пропали из продажи уже в 11:04 — 89 билетов, как было указано на сайте, раскупили вмиг. На „Кукольный театр“ пропали еще быстрее — в 11:01 их уже остался всего один», — рассказали URA.RU читатели, которые хотели прибрести билеты для детей.

Продажи на поезд Деда Мороза в Челябинске стартовали 22 ноября в 11:00 местного времени. Поезд приедет в Челябинск 22 декабря, а в Карталы и Магнитогорск — 23 декабря.

На аналогичную проблему ранее пожаловались жители Кургана. Там билеты раскупили за шесть минут.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Российских железных дорог». Ответ будет опубликован после получения.

Билетов на Поезд Деда Мороза в Челябинске уже нет
Билетов на Поезд Деда Мороза в Челябинске уже нет

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Билеты на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, разобрали в первые пять минут. Билеты на «Кукольный театр» закончились еще быстрее — буквально за одну минуту. Об этом URA.RU 22 ноября рассказали читатели. «Билеты на посещение Поезда Деда Мороза пропали из продажи уже в 11:04 — 89 билетов, как было указано на сайте, раскупили вмиг. На „Кукольный театр“ пропали еще быстрее — в 11:01 их уже остался всего один», — рассказали URA.RU читатели, которые хотели прибрести билеты для детей. Продажи на поезд Деда Мороза в Челябинске стартовали 22 ноября в 11:00 местного времени. Поезд приедет в Челябинск 22 декабря, а в Карталы и Магнитогорск — 23 декабря. На аналогичную проблему ранее пожаловались жители Кургана. Там билеты раскупили за шесть минут. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Российских железных дорог». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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