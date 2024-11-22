Дорогу в деревню Чурилово Красноармейского района Челябинской области топят грунтовые воды, аварий на сетях на той территории нет. Об этом 22 ноября заявили в пресс-службе администрации Челябинска. Жители деревни ранее сообщили, что рискуют быть отрезанными от цивилизации из-за покрывшейся льдом дороги.
«Больше недели ведется совместная работа [по ситуации с дорогой в деревню Чурилово около Челябинска]. Установлено, что никаких аварийных ситуаций на сетях на этой территории нет. Ручей, вытекающий, в том числе, и на дорогу, по всей вероятности, является грунтовыми водами», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Жители деревни Чурилово сообщили, что рискуют быть отрезанными от цивилизации из-за дороги, которая покрылась льдом. На дорогу вытекает ручей. Люди предположили, что источник потопа — протекающий трубопровод в «Тракторосаду-3». Но в администрации Челябинска это заявление опровергают.
Вода бежит непрерывно, подмывает железнодорожные мосты, размывает дорогу. С приходом минусовых температур проезжая часть превратилась в каток, говорят жители. «В постоянном режиме подрядчик проводит очистку дороги, чтобы жители могли безопасно добираться до своих домов», — ответили в мэрии.
Параллельно ведется работа по отводу воды в коллектор около железнодорожного вокзала в поселке Развязка. Ситуация находится на особом контроле главы города Алексея Лошкина.
Отделение Народного фронта Челябинской области ранее обратилось в администрации Красноармейского района и Челябинска с требованием решить проблему транспортной доступности в деревню Чурилово. Проезжую часть необходимо привести в надлежащее состояние, уверены в ОНФ.
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