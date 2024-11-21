21 ноября 2024

Деревня около Челябинска рискует быть отрезанной из-за дороги во льду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока для проезда свободна одна полоса, но и она скоро покроется льдом (архивное фото)
Пока для проезда свободна одна полоса, но и она скоро покроется льдом (архивное фото) Фото:

Жители деревни Чурилово в Красноармейском районе Челябинской области рискуют быть отрезанными от цивилизации из-за покрывшейся льдом дороги. Об этом URA.RU 22 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Единственная дорога в деревню Чурилово покрылась льдом. Населенный пункт рискует быть отрезанным от цивилизации», — сообщили URA.RU в ОНФ.

Источник потопа — вода, которая течет по трубопроводу из Тракторосада-3. Вода бежит непрерывно, подмывает железнодорожные мосты, размывает дорогу. С приходом минусовых температур, дорога превратилась в каток, сообщили в ОНФ Челябинской области.

Пока для проезда осталась одна полоса, но она, скорее всего, тоже скоро будет заблокирована льдом — ливневая канализация замерзла и воде уходить некуда. По этой дороге люди возят детей в детский сад, школу или едут на работы.

Народный фронт обратился в администрации Красноармейского района и Челябинска с требованием решить проблему. Проезжую часть необходимо привести в надлежащее состояние, уверены в ОНФ.

Прокуратура Челябинской области ранее выиграла суд по приведению дороги около поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

Вот так сейчас выглядит дорога в деревню Чурилово
Вот так сейчас выглядит дорога в деревню Чурилово
Фото:

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Жители деревни Чурилово в Красноармейском районе Челябинской области рискуют быть отрезанными от цивилизации из-за покрывшейся льдом дороги. Об этом URA.RU 22 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Единственная дорога в деревню Чурилово покрылась льдом. Населенный пункт рискует быть отрезанным от цивилизации», — сообщили URA.RU в ОНФ. Источник потопа — вода, которая течет по трубопроводу из Тракторосада-3. Вода бежит непрерывно, подмывает железнодорожные мосты, размывает дорогу. С приходом минусовых температур, дорога превратилась в каток, сообщили в ОНФ Челябинской области. Пока для проезда осталась одна полоса, но она, скорее всего, тоже скоро будет заблокирована льдом — ливневая канализация замерзла и воде уходить некуда. По этой дороге люди возят детей в детский сад, школу или едут на работы. Народный фронт обратился в администрации Красноармейского района и Челябинска с требованием решить проблему. Проезжую часть необходимо привести в надлежащее состояние, уверены в ОНФ. Прокуратура Челябинской области ранее выиграла суд по приведению дороги около поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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