Bild заявил о грандиозном обмане Украины со стороны Германии

Германия поставила Украине 26 тяжелых бронемашин MRAP вместо обещанных 400. Об этом заявили в немецких СМИ.
«Германия передала Украине лишь 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа», — сообщили в официальном telegram-канале на русском немецкого издания Bild. По их данным, Минобороны Германии планирует поставить оставшиеся бронемашины в 2025 году.
MRAP производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH на выделенные из бюджета финансы. Их сумма составляет 315 миллионов евро, отметили в издании.
Поставки задерживают с апреля 2024 года, подчеркнули в Bild. Военные объяснили это несвоевременным разрешением США на экспорт автомобильных комплектующих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.