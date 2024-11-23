Bild заявил о грандиозном обмане Украины со стороны Германии

Bild: Германия передала Украине лишь 6,5% от обещанных весной бронемашин MRAP
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Германия выделила 315 миллионов на производство бронемашин MRAP для Украины
Германия выделила 315 миллионов на производство бронемашин MRAP для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия поставила Украине 26 тяжелых бронемашин MRAP вместо обещанных 400. Об этом заявили в немецких СМИ.

«Германия передала Украине лишь 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа», — сообщили в официальном telegram-канале на русском немецкого издания Bild. По их данным, Минобороны Германии планирует поставить оставшиеся бронемашины в 2025 году.

MRAP производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH на выделенные из бюджета финансы. Их сумма составляет 315 миллионов евро, отметили в издании.

Поставки задерживают с апреля 2024 года, подчеркнули в Bild. Военные объяснили это несвоевременным разрешением США на экспорт автомобильных комплектующих.

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Германия поставила Украине 26 тяжелых бронемашин MRAP вместо обещанных 400. Об этом заявили в немецких СМИ. «Германия передала Украине лишь 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа», — сообщили в официальном telegram-канале на русском немецкого издания Bild. По их данным, Минобороны Германии планирует поставить оставшиеся бронемашины в 2025 году. MRAP производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH на выделенные из бюджета финансы. Их сумма составляет 315 миллионов евро, отметили в издании. Поставки задерживают с апреля 2024 года, подчеркнули в Bild. Военные объяснили это несвоевременным разрешением США на экспорт автомобильных комплектующих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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