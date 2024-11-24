В Симферопольском районе сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на пивном складе в селе Константиновка. Пламя охватило одноэтажное здание площадью 200 квадратных метров, в котором хранилась стеклотара.
«Сотрудники МЧС России тушат пивной склад в Симферополе. В селе Константиновка горит одноэтажное здание со стеклотарой», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
Во время тушения пожара на месте происшествия спасатели МЧС обнаружили и вынесли на безопасное расстояние семь 50-литровых пропановых баллонов. На ликвидацию пожара было направлено 30 специалистов и девять единиц техники. Ситуация находится под контролем, сообщений о пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.