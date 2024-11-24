В Симферополе горит склад с пивом. Видео

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Пожарные ликвидируют пожар на пивном складе около Симферополя
Пожарные ликвидируют пожар на пивном складе около Симферополя Фото:

В Симферопольском районе сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на пивном складе в селе Константиновка. Пламя охватило одноэтажное здание площадью 200 квадратных метров, в котором хранилась стеклотара.

«Сотрудники МЧС России тушат пивной склад в Симферополе. В селе Константиновка горит одноэтажное здание со стеклотарой», — написали в официальном telegram-канале ведомства.

Во время тушения пожара на месте происшествия спасатели МЧС обнаружили и вынесли на безопасное расстояние семь 50-литровых пропановых баллонов. На ликвидацию пожара было направлено 30 специалистов и девять единиц техники. Ситуация находится под контролем, сообщений о пострадавших нет.

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В Симферопольском районе сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на пивном складе в селе Константиновка. Пламя охватило одноэтажное здание площадью 200 квадратных метров, в котором хранилась стеклотара. «Сотрудники МЧС России тушат пивной склад в Симферополе. В селе Константиновка горит одноэтажное здание со стеклотарой», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Во время тушения пожара на месте происшествия спасатели МЧС обнаружили и вынесли на безопасное расстояние семь 50-литровых пропановых баллонов. На ликвидацию пожара было направлено 30 специалистов и девять единиц техники. Ситуация находится под контролем, сообщений о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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