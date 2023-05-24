Вместо центра исследования мозга в Перми построят клинику восстановления волос

25 мая 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Диагностический центр планируется построить к 2026 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми планируют построить клинику по восстановлению волосяного покрова, хотя ранее на этом месте планировалось открыть центр по исследованию человеческого мозга. Об этом заявил директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Компания Коногорова арендует в Перми землю по адресу ул. Пушкина, 30. «Предполагается, что будущая клиника объединит в себе услуги по восстановлению волосяного покрова, лечение ЛОР-заболеваний и услуги стоматолога», — передает слова Коногорова «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что ранее, представляя свой проект, ООО «ЭКСО Проперти» говорило, что будет арендовать здание иногородней организации по изучению мозга. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае принял решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта для строительства медицинского центра. Объем инвестиций оценивается в 80 млн рублей, завершить строительство планируется в 2026 году.

В Перми планируют построить клинику по восстановлению волосяного покрова, хотя ранее на этом месте планировалось открыть центр по исследованию человеческого мозга. Об этом заявил директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Компания Коногорова арендует в Перми землю по адресу ул. Пушкина, 30. «Предполагается, что будущая клиника объединит в себе услуги по восстановлению волосяного покрова, лечение ЛОР-заболеваний и услуги стоматолога», — передает слова Коногорова «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что ранее, представляя свой проект, ООО «ЭКСО Проперти» говорило, что будет арендовать здание иногородней организации по изучению мозга. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае принял решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта для строительства медицинского центра. Объем инвестиций оценивается в 80 млн рублей, завершить строительство планируется в 2026 году.