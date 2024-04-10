В Перми увеличили сумму инвестиций на строительство медицинского центра

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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, коридор, указатели, медицинский центр новокольцовский
Построить клинику планируют в 2026 году Фото:

В Перми изменили сумму инвестиций на строительство медицинского центра, который планируется возвести на улице Пушкина, 30. Стоимость проекта увеличили на 300%. Такое решение принял совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края.

«Для муниципального приоритетного инвестиционного проекта сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта „Строительство лечебнодиагностического центра в Свердловском районе города Перми“. Общий объем инвестиций — 320 млн рублей», — сказано в протоколе заседания, который опубликован на сайте краевого минэка. Ранее сумма инвестиций составляла 80 млн рублей.

В протоколе также сказано, что объект строит ООО «ЭКСО Проперти». Медицинский центр должны закончить в 2026 году. О строительстве клиники стало известно в 2023 году. Тогда директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров заявил, что намерен открыть в Перми центр восстановления волос.

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В Перми изменили сумму инвестиций на строительство медицинского центра, который планируется возвести на улице Пушкина, 30. Стоимость проекта увеличили на 300%. Такое решение принял совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края. «Для муниципального приоритетного инвестиционного проекта сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта „Строительство лечебнодиагностического центра в Свердловском районе города Перми“. Общий объем инвестиций — 320 млн рублей», — сказано в протоколе заседания, который опубликован на сайте краевого минэка. Ранее сумма инвестиций составляла 80 млн рублей. В протоколе также сказано, что объект строит ООО «ЭКСО Проперти». Медицинский центр должны закончить в 2026 году. О строительстве клиники стало известно в 2023 году. Тогда директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров заявил, что намерен открыть в Перми центр восстановления волос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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