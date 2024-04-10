В Перми увеличили сумму инвестиций на строительство медицинского центра

Построить клинику планируют в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми изменили сумму инвестиций на строительство медицинского центра, который планируется возвести на улице Пушкина, 30. Стоимость проекта увеличили на 300%. Такое решение принял совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края.

«Для муниципального приоритетного инвестиционного проекта сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта „Строительство лечебнодиагностического центра в Свердловском районе города Перми“. Общий объем инвестиций — 320 млн рублей», — сказано в протоколе заседания, который опубликован на сайте краевого минэка. Ранее сумма инвестиций составляла 80 млн рублей.

В протоколе также сказано, что объект строит ООО «ЭКСО Проперти». Медицинский центр должны закончить в 2026 году. О строительстве клиники стало известно в 2023 году. Тогда директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров заявил, что намерен открыть в Перми центр восстановления волос.