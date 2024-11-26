Майнеров заставят платить налоги

Госдума сразу в третьем чтении приняла закон о налогообложении криптовалюты. Законопроект предусматривает признание цифровой валюты имуществом для целей Налогового кодекса, а также освобождает от НДС операции по майнингу и реализации цифровой валюты. Однако доходы, полученные от майнинга, будут включены в налоговую базу по НДФЛ.
Согласно документу, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), теперь операторы майнинговой инфраструктуры обязаны сообщать налоговым органам сведения о лицах, занимающихся майнингом. Также теперь цифровая валюта признается имуществом, которая должна облагаться налогом. Согласно проекту, операции по майнингу цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС.
Однако соответствующие доходы будут включены в налоговую базу по НДФЛ. Такие операции будут приравнены к доходам от продаж акций, которые также облагаются налогообложением.
Майнинг — это добыча криптовалюты. Некоторые экономисты считают майнинг угрозой для сельского хозяйства, передает 360.ru. С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалюты. Однако криптодобытчики должны не превышать нормы допустимого энергопотребления. Тем не менее в ряде регинов с 1 декабря майнинг криптовалюты будет ограничен. К соответствующим ограничениям присоединились 13 регионов, передает телеканал «Царьград».
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Госдума сразу в третьем чтении приняла закон о налогообложении криптовалюты. Законопроект предусматривает признание цифровой валюты имуществом для целей Налогового кодекса, а также освобождает от НДС операции по майнингу и реализации цифровой валюты. Однако доходы, полученные от майнинга, будут включены в налоговую базу по НДФЛ. Согласно документу, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), теперь операторы майнинговой инфраструктуры обязаны сообщать налоговым органам сведения о лицах, занимающихся майнингом. Также теперь цифровая валюта признается имуществом, которая должна облагаться налогом. Согласно проекту, операции по майнингу цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС. Однако соответствующие доходы будут включены в налоговую базу по НДФЛ. Такие операции будут приравнены к доходам от продаж акций, которые также облагаются налогообложением. Майнинг — это добыча криптовалюты. Некоторые экономисты считают майнинг угрозой для сельского хозяйства, передает 360.ru. С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалюты. Однако криптодобытчики должны не превышать нормы допустимого энергопотребления. Тем не менее в ряде регинов с 1 декабря майнинг криптовалюты будет ограничен. К соответствующим ограничениям присоединились 13 регионов, передает телеканал «Царьград».