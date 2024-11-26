Путин опоздал на встречу с Меркель из-за пива

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Меркель поделилась своими воспоминаниями в мемуарах
Меркель поделилась своими воспоминаниями в мемуарах Фото:

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила, как проходил саммит «G8» (большой восьмерки) в 2007 году. Своими воспоминаниями бывший политик поделилась в мемуарах, где рассказала о том, что президент России Владимир Путин опоздал на их встречу из-за того, что ему в это время презентовали местное пиво.

«Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина. Мы ждали и ждали», — делится экс-канцлер. По ее словам, российский лидер опоздал на 45 минут, потому что в это время ему презентовали местное пиво. 

«Это ваша вина, точнее вина Radeberger [название немецкого пива] <...> Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — цитирует слова Владимира Путина Ангела Меркель в своих мемуарах. Она отметила, что этот напиток российский лидер попробовал впервые, когда служил офицером КГБ в Дрездене. 

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила, как проходил саммит «G8» (большой восьмерки) в 2007 году. Своими воспоминаниями бывший политик поделилась в мемуарах, где рассказала о том, что президент России Владимир Путин опоздал на их встречу из-за того, что ему в это время презентовали местное пиво. «Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина. Мы ждали и ждали», — делится экс-канцлер. По ее словам, российский лидер опоздал на 45 минут, потому что в это время ему презентовали местное пиво.  «Это ваша вина, точнее вина Radeberger [название немецкого пива] <...> Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — цитирует слова Владимира Путина Ангела Меркель в своих мемуарах. Она отметила, что этот напиток российский лидер попробовал впервые, когда служил офицером КГБ в Дрездене. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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