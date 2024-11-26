Путин опоздал на встречу с Меркель из-за пива

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила, как проходил саммит «G8» (большой восьмерки) в 2007 году. Своими воспоминаниями бывший политик поделилась в мемуарах, где рассказала о том, что президент России Владимир Путин опоздал на их встречу из-за того, что ему в это время презентовали местное пиво.
«Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина. Мы ждали и ждали», — делится экс-канцлер. По ее словам, российский лидер опоздал на 45 минут, потому что в это время ему презентовали местное пиво.
«Это ваша вина, точнее вина Radeberger [название немецкого пива] <...> Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — цитирует слова Владимира Путина Ангела Меркель в своих мемуарах. Она отметила, что этот напиток российский лидер попробовал впервые, когда служил офицером КГБ в Дрездене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.