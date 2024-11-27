Первое уголовное дело возбудили в Челябинске в рамках визита генпрокурора РФ

27 ноября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Краснова интересует, есть ли в Копейске прокурор (архивное фото) Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Первое уголовное дело возбудили в Челябинской области в рамках визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в регион. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «А вот и первое уголовное дело! Вопиющий случай произошел в Копейске, где на „зебре“ был сбит пьяным водителем трехлетний ребенок. Полиция, несмотря на то, что случай произошел уже давно, отказывается возбуждать дело», — пишет telegram-канал «Е-область». Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер пояснил Краснову, что уголовное дело возбудили по инициативе прокуратуры еще вчера. Краснова такой ответ не устроил. «Ведь здесь очевидно есть все признаки преступления. Почему так долго бездействовала полиция и почему не было прокурорского реагирования? В Копейске вообще прокурор есть?» — поинтересовался Краснов. Краснов ранее возмутился ремонтом дорог зимой в Челябинской области. Генпрокурор РФ приказал проверить связи дорожников с чиновниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первое уголовное дело возбудили в Челябинской области в рамках визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в регион. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «А вот и первое уголовное дело! Вопиющий случай произошел в Копейске, где на „зебре“ был сбит пьяным водителем трехлетний ребенок. Полиция, несмотря на то, что случай произошел уже давно, отказывается возбуждать дело», — пишет telegram-канал «Е-область». Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер пояснил Краснову, что уголовное дело возбудили по инициативе прокуратуры еще вчера. Краснова такой ответ не устроил. «Ведь здесь очевидно есть все признаки преступления. Почему так долго бездействовала полиция и почему не было прокурорского реагирования? В Копейске вообще прокурор есть?» — поинтересовался Краснов. Краснов ранее возмутился ремонтом дорог зимой в Челябинской области. Генпрокурор РФ приказал проверить связи дорожников с чиновниками.