Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта». Фото

29 ноября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Гартунг опроверг информацию, что у его супруги аннулировали «золотой паспорт» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гендиректор ЧТПЗ Валерий Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта» у его супруги Марины. Ранее издание Politis сообщило, что Марина вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем попала в список 77 человек, у которых Кипр аннулировал «золотой паспорт». «Валерий Гартунг, супруг Марины Гартунг, назвал эту информацию фейковой», — пишет сайт «74.ру». На сайте кипрского издания Politis, где опубликованы списки , Марина Гартунг значится под номером 5. Кипр ранее аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе Юревича и Марины Гартунг. Юревич в прилагаемом списке указан под номером 55. «Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. Документ дает возможность получить гражданство страны за инвестиции в развитие экономики. Марина Гартунг указана под номером 5 Издание Politis Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор ЧТПЗ Валерий Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта» у его супруги Марины. Ранее издание Politis сообщило, что Марина вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем попала в список 77 человек, у которых Кипр аннулировал «золотой паспорт». «Валерий Гартунг, супруг Марины Гартунг, назвал эту информацию фейковой», — пишет сайт «74.ру». На сайте кипрского издания Politis, где опубликованы списки, Марина Гартунг значится под номером 5. Кипр ранее аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе Юревича и Марины Гартунг. Юревич в прилагаемом списке указан под номером 55. «Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. Документ дает возможность получить гражданство страны за инвестиции в развитие экономики.