Гендиректор ЧТПЗ Валерий Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта» у его супруги Марины. Ранее издание Politis сообщило, что Марина вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем попала в список 77 человек, у которых Кипр аннулировал «золотой паспорт».
«Валерий Гартунг, супруг Марины Гартунг, назвал эту информацию фейковой», — пишет сайт «74.ру». На сайте кипрского издания Politis, где опубликованы
Кипр ранее аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе Юревича и Марины Гартунг. Юревич в прилагаемом списке указан под номером 55.
«Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. Документ дает возможность получить гражданство страны за инвестиции в развитие экономики.
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