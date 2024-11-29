Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта». Фото

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Дискуссионный клуб "Воробьевы горы". Москва, гартунг валерий
Гартунг опроверг информацию, что у его супруги аннулировали «золотой паспорт» Фото:

Гендиректор ЧТПЗ Валерий Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта» у его супруги Марины. Ранее издание Politis сообщило, что Марина вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем попала в список 77 человек, у которых Кипр аннулировал «золотой паспорт».

«Валерий Гартунг, супруг Марины Гартунг, назвал эту информацию фейковой», — пишет сайт «74.ру». На сайте кипрского издания Politis, где опубликованы списки, Марина Гартунг значится под номером 5.

Кипр ранее аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе Юревича и Марины Гартунг. Юревич в прилагаемом списке указан под номером 55.

«Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. Документ дает возможность получить гражданство страны за инвестиции в развитие экономики.

Марина Гартунг указана под номером 5
Марина Гартунг указана под номером 5

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Гендиректор ЧТПЗ Валерий Гартунг назвал фейком информацию об аннулировании «золотого паспорта» у его супруги Марины. Ранее издание Politis сообщило, что Марина вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем попала в список 77 человек, у которых Кипр аннулировал «золотой паспорт». «Валерий Гартунг, супруг Марины Гартунг, назвал эту информацию фейковой», — пишет сайт «74.ру». На сайте кипрского издания Politis, где опубликованы списки, Марина Гартунг значится под номером 5. Кипр ранее аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе Юревича и Марины Гартунг. Юревич в прилагаемом списке указан под номером 55. «Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. Документ дает возможность получить гражданство страны за инвестиции в развитие экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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