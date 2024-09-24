Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев, занявший пост 10 сентября, провел первое назначение. На встрече с полицией Аргаяшского района 24 сентября Космачев представил нового начальника районного отдела Руслана Саматова, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«На встрече с личным составом Сергей Валерьевич представил нового руководителя ОМВД — Руслана Саматова. Его предшественник Евгений Титков переведен на новую должность в аппарат главка», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
Саматов ранее руководил ОМВД Троицкого района. Космачев охарактеризовал его как достойного офицера, отметив, что новый руководитель отдел положительно повлияет на работу и взаимоотношения коллектива.
О назначении Космачева на пост главы областного управления стало известно в начале сентября. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил руководителя регионального главка 10 сентября, поручив ему проработать систему предотвращения IT-преступлений. Предшественником Космачева был Михаил Скоков, ушедший на пенсию.
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