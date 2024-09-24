Новый челябинский генерал МВД Космачев провел первое назначение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация Алексея Текслера. Челябинск
Сергей Космачев представил коллективу аргаяшского ОМВД нового руководителя Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев, занявший пост 10 сентября, провел первое назначение. На встрече с полицией Аргаяшского района 24 сентября Космачев представил нового начальника районного отдела Руслана Саматова, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«На встрече с личным составом Сергей Валерьевич представил нового руководителя ОМВД — Руслана Саматова. Его предшественник Евгений Титков переведен на новую должность в аппарат главка», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Саматов ранее руководил ОМВД Троицкого района. Космачев охарактеризовал его как достойного офицера, отметив, что новый руководитель отдел положительно повлияет на работу и взаимоотношения коллектива.

О назначении Космачева на пост главы областного управления стало известно в начале сентября. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил руководителя регионального главка 10 сентября, поручив ему проработать систему предотвращения IT-преступлений. Предшественником Космачева был Михаил Скоков, ушедший на пенсию.

Сергей Космачев (второй справа) провел первое назначение в Аргаяшском районе
Сергей Космачев (второй справа) провел первое назначение в Аргаяшском районе

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев, занявший пост 10 сентября, провел первое назначение. На встрече с полицией Аргаяшского района 24 сентября Космачев представил нового начальника районного отдела Руслана Саматова, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «На встрече с личным составом Сергей Валерьевич представил нового руководителя ОМВД — Руслана Саматова. Его предшественник Евгений Титков переведен на новую должность в аппарат главка», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Саматов ранее руководил ОМВД Троицкого района. Космачев охарактеризовал его как достойного офицера, отметив, что новый руководитель отдел положительно повлияет на работу и взаимоотношения коллектива. О назначении Космачева на пост главы областного управления стало известно в начале сентября. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил руководителя регионального главка 10 сентября, поручив ему проработать систему предотвращения IT-преступлений. Предшественником Космачева был Михаил Скоков, ушедший на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...