Новый челябинский генерал МВД Космачев провел первое назначение. Фото

24 сентября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Сергей Космачев представил коллективу аргаяшского ОМВД нового руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев, занявший пост 10 сентября, провел первое назначение. На встрече с полицией Аргаяшского района 24 сентября Космачев представил нового начальника районного отдела Руслана Саматова, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «На встрече с личным составом Сергей Валерьевич представил нового руководителя ОМВД — Руслана Саматова. Его предшественник Евгений Титков переведен на новую должность в аппарат главка», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Саматов ранее руководил ОМВД Троицкого района. Космачев охарактеризовал его как достойного офицера, отметив, что новый руководитель отдел положительно повлияет на работу и взаимоотношения коллектива. О назначении Космачева на пост главы областного управления стало известно в начале сентября. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил руководителя регионального главка 10 сентября, поручив ему проработать систему предотвращения IT-преступлений. Предшественником Космачева был Михаил Скоков, ушедший на пенсию. Сергей Космачев (второй справа) провел первое назначение в Аргаяшском районе фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев, занявший пост 10 сентября, провел первое назначение. На встрече с полицией Аргаяшского района 24 сентября Космачев представил нового начальника районного отдела Руслана Саматова, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «На встрече с личным составом Сергей Валерьевич представил нового руководителя ОМВД — Руслана Саматова. Его предшественник Евгений Титков переведен на новую должность в аппарат главка», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Саматов ранее руководил ОМВД Троицкого района. Космачев охарактеризовал его как достойного офицера, отметив, что новый руководитель отдел положительно повлияет на работу и взаимоотношения коллектива. О назначении Космачева на пост главы областного управления стало известно в начале сентября. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил руководителя регионального главка 10 сентября, поручив ему проработать систему предотвращения IT-преступлений. Предшественником Космачева был Михаил Скоков, ушедший на пенсию.