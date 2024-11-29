29 ноября 2024

Помилованного Путиным рецидивиста поймали в Екатеринбурге

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Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до шести лет (архивное фото)
Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до шести лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 29 ноября силовики поймали 22-летнего рецидивиста из микрорайона Светлый Евгений Р., который был помилован президентом России Владимиром Путиным за участие в спецоперации. Об этом рассказал источник URA.RU.

«Поймали парня из федерального розыска. Он был судим за кражу, съездил на фронт, вернулся, совершил новое преступление, и сейчас его искали уже по нему», — поделился собеседник.

По части 3 статьи 158 УК РФ (кража) мужчине, скрывавшемуся от следствия, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге 29 ноября силовики поймали 22-летнего рецидивиста из микрорайона Светлый Евгений Р., который был помилован президентом России Владимиром Путиным за участие в спецоперации. Об этом рассказал источник URA.RU. «Поймали парня из федерального розыска. Он был судим за кражу, съездил на фронт, вернулся, совершил новое преступление, и сейчас его искали уже по нему», — поделился собеседник. По части 3 статьи 158 УК РФ (кража) мужчине, скрывавшемуся от следствия, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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