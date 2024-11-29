Помилованного Путиным рецидивиста поймали в Екатеринбурге

Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до шести лет (архивное фото)
В Екатеринбурге 29 ноября силовики поймали 22-летнего рецидивиста из микрорайона Светлый Евгений Р., который был помилован президентом России Владимиром Путиным за участие в спецоперации. Об этом рассказал источник URA.RU.
«Поймали парня из федерального розыска. Он был судим за кражу, съездил на фронт, вернулся, совершил новое преступление, и сейчас его искали уже по нему», — поделился собеседник.
По части 3 статьи 158 УК РФ (кража) мужчине, скрывавшемуся от следствия, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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