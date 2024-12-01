В Грузии происходят беспорядки и политическая нестабильность, вызванная отказом действующего президента Саломе Зурабишвили признать итоги выборов. Это утягивает страну «по украинскому пути в темную бездну», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Часть народа на улице орет, крушит и поджигает все вокруг. Другая часть безмолвствует. Просроченная „президентша“ Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского безумная тетка Саломе провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы... Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Зампред выразил мнение, что Грузия может вновь быть погружена в глубину гражданских конфликтов, в результате чего стране придется делать выбор между настойчивыми Евросоюзом, НАТО и США, с одной стороны, и своим древним наследием Сакартвело — с другой. Медведев также подчеркнул риски для Грузии в случае продолжения следования по «украинскому пути».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий в середине декабря. По ее словам, церемония инаугурации не может состояться до тех пор, пока парламент не будет избран в законном порядке.
В Грузии 28 ноября начались массовые протесты в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 1 декабря в Тбилиси протестующие подожгли здание парламента. Демонстранты собрались у здания и начали использовать петарды и фейерверки
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