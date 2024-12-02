Стало известно, что войдет в пакет помощи, который Шольц пообещал на встрече с Зеленским

МО ФРГ: в новый пакет помощи Украине войдут танки Leopard, IRIS и беспилотники
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Германия передаст Украине партию танков Leopard
Германия передаст Украине партию танков Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В новый пакет помощи Украине от Германии войдут танки Leopard-1, зенитные системы IRIS-T и ударные и разведывательные дроны. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ. 

«Пакет помощи Украине на сумму 650 миллионов евро включает системы IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА», — сообщили в ТАСС со ссылкой на представителя МО Германии. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещал ему помощь в размере указанной суммы для того, чтобы показать свою поддержку.

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В новый пакет помощи Украине от Германии войдут танки Leopard-1, зенитные системы IRIS-T и ударные и разведывательные дроны. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ.  «Пакет помощи Украине на сумму 650 миллионов евро включает системы IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА», — сообщили в ТАСС со ссылкой на представителя МО Германии. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещал ему помощь в размере указанной суммы для того, чтобы показать свою поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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