Россия заблокировала проект программы США по работе Совбеза ООН из-за Украины

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США отказались исключать заседание по Украине из программы по работе Совбеза ООН
США отказались исключать заседание по Украине из программы по работе Совбеза ООН Фото:

Россия заблокировала проект программы работы Совбеза ООН на декабрь, предложенный США, из-за несогласия исключить заседание по Украине из этой программы. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Американцы пошли на принцип и <...> остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — заявил Дмитрий Полянский, его слова передает ТАСС. Дипломат объяснил действия российской стороны. По его словам, РФ действовала прозрачно и последовательно. Он напомнил, что Россия прямо озвучивала позицию по заседанию с начала обсуждения программы мероприятия. 

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Россия заблокировала проект программы работы Совбеза ООН на декабрь, предложенный США, из-за несогласия исключить заседание по Украине из этой программы. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Американцы пошли на принцип и <...> остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — заявил Дмитрий Полянский, его слова передает ТАСС. Дипломат объяснил действия российской стороны. По его словам, РФ действовала прозрачно и последовательно. Он напомнил, что Россия прямо озвучивала позицию по заседанию с начала обсуждения программы мероприятия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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