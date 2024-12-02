Россия заблокировала проект программы США по работе Совбеза ООН из-за Украины

Россия заблокировала проект программы работы Совбеза ООН на декабрь, предложенный США, из-за несогласия исключить заседание по Украине из этой программы. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Американцы пошли на принцип и <...> остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — заявил Дмитрий Полянский, его слова передает ТАСС. Дипломат объяснил действия российской стороны. По его словам, РФ действовала прозрачно и последовательно. Он напомнил, что Россия прямо озвучивала позицию по заседанию с начала обсуждения программы мероприятия.
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