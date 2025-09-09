В Купянске ВСУ расстреляли свое же подкрепление, перепутав их с российскими штурмовиками

В центре Купянска Харьковской области украинские военные открыли огонь по собственному подкреплению. Ночью его ошибочно приняли за российских штурмовиков.
Инцидент произошел ночью в районе автовокзала неподалеку от улицы Химушина. Группа военных зашла с тыла к позициям ВСУ, и украинские бойцы, предположив, что это российские штурмовики, открыли огонь. В результате перестрелки один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения, сообщает Life.ru.
Как отмечается, украинские солдаты не смогли оперативно доложить о случившемся командованию из-за подавления связи со стороны ВС России. Когда связь удалось восстановить, выяснилось, что подкрепление, которое несколько месяцев готовили на полигонах, было обстреляно своими же.
Командир подразделения, которого, по информации источников, звали Микола, вместо представления к награде получил серьезный выговор. Источник указывает, что из-за невозможности связаться с командованием было принято решение действовать самостоятельно, однако опознать своих не удалось.
Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль примерно над половиной территории Купянска. Потеря этого города может стать одним из наиболее серьезных ударов для ВСУ за последнее время.
По меньшей мере четыре ключевых фактора определяют исключительную значимость Купянска: стратегическое положение, открывающее российским подразделениям возможности для дальнейшего наступления, в том числе на территории ДНР; исторический аспект — в прошлом город был столицей Украины; а также важное транспортное значение, поскольку Купянск является крупным узлом, связывающим автодорогами и железнодорожными линиями сразу несколько крупных городов. О том, как развивается наступление российских войск на Купянск, где расположен этот населенный пункт и почему он имеет столь важное значение, читайте в материале URA.RU.
