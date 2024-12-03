Какие заведения появятся в гигантском гастромолле в «Екатеринбург-Сити»

В гастромолле в «Екатеринбург-Сити» откроются GRUZINKA, «ЧОХ-ЧОХ» и KURUM BAR

04 декабря 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Гастромолл встретит первых гостей через 10 дней Фото предоставлено пресс-службой «УГМК-Застройщик» В новом гастромолле «Главный», который откроется 14 декабря в Екатеринбурге, на втором этаже появятся не только корнеры, но и рестораны, их запуск запланирован на 2025 год. Дополнительно на первом этаже добавятся новые проекты ресторатора и основателя Good Community Руслана Мухаметшина, рассказали URA.RU в компании «УГМК-Застройщик». «Продумывая гастрономическую составляющую в „Главном“, мы стремились объединить мировые тренды с аутентичной кухней Урала. К моменту открытия мы представим более 20 корнеров», — пояснил Мухаметшин, который будет управлять гастрорынком. По его словам, помимо чайной PIMS, бистро YUZU, ПШК, «Шанежной», «Пян Се», BREADWAY, JazzBurg’s, «Уральской русалочки» и «Медитации», откроются новые заведения Good Community — это GRUZINKA, «ЧОХ-ЧОХ», бар с уральским характером KURUM BAR. Также в 2025 году на втором этаже появятся рыбный, грузинский и итальянский рестораны, их названия пока держат в секрете. Дополнительно запустят локальный сервис по доставке еды в формате мультикорзины: гости смогут оформить заказ из разных корнеров единовременно. Шестиэтажный гастромолл возвели в квартале «Екатеринбург-Сити» всего за два с небольшим года, его общая площадь составила 35,5 тысячи кв. м. Проект разработали с учетом рядом стоящих объектов культурного наследия, а также 150-летнего дуба, который располагался на строительной площадке: его оставили и сделали украшением входной группы. Площадка готова обслужить около 5 тысяч человек в день, помимо гастрорынка, на верхних этажах откроют офисы и атриумное пространство с лаунж-зоной. Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей. О том, как уже сейчас выглядит площадка, которая почти готова встречать екатеринбуржцев, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом гастромолле «Главный», который откроется 14 декабря в Екатеринбурге, на втором этаже появятся не только корнеры, но и рестораны, их запуск запланирован на 2025 год. Дополнительно на первом этаже добавятся новые проекты ресторатора и основателя Good Community Руслана Мухаметшина, рассказали URA.RU в компании «УГМК-Застройщик». «Продумывая гастрономическую составляющую в „Главном“, мы стремились объединить мировые тренды с аутентичной кухней Урала. К моменту открытия мы представим более 20 корнеров», — пояснил Мухаметшин, который будет управлять гастрорынком. По его словам, помимо чайной PIMS, бистро YUZU, ПШК, «Шанежной», «Пян Се», BREADWAY, JazzBurg’s, «Уральской русалочки» и «Медитации», откроются новые заведения Good Community — это GRUZINKA, «ЧОХ-ЧОХ», бар с уральским характером KURUM BAR. Также в 2025 году на втором этаже появятся рыбный, грузинский и итальянский рестораны, их названия пока держат в секрете. Дополнительно запустят локальный сервис по доставке еды в формате мультикорзины: гости смогут оформить заказ из разных корнеров единовременно. Шестиэтажный гастромолл возвели в квартале «Екатеринбург-Сити» всего за два с небольшим года, его общая площадь составила 35,5 тысячи кв. м. Проект разработали с учетом рядом стоящих объектов культурного наследия, а также 150-летнего дуба, который располагался на строительной площадке: его оставили и сделали украшением входной группы. Площадка готова обслужить около 5 тысяч человек в день, помимо гастрорынка, на верхних этажах откроют офисы и атриумное пространство с лаунж-зоной. Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей. О том, как уже сейчас выглядит площадка, которая почти готова встречать екатеринбуржцев, — в материале URA.RU.