Пермскую компанию обязали выплатить миллионы рублей семье погибшего рабочего

Пермскую компанию «КранТрансСтрой» обязали в суде выплатить миллионы рублей за смерть рабочего. Несчастный случай произошел в Башкирии в мае 2023 года, говорится на сайте Государственной инспекции по Пермскому краю. Во время погрузочно-разгрузочных работ мужчина получил смертельную травму. Виновным в произошедшем был признан крановщик ООО «Логоком», который управлял техникой в состоянии алкогольного опьянения.
«Машинист автокрана ООО „КранТрансСтрой“ находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, расследованием установлена вина ООО „Логоком“ (работодатель погибшего), должностные лица которого не обеспечили безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ», — сообщается на сайте Госинспекции труда Прикамья.
Также виновным в произошедшем признан пермский индивидуальный предприниматель, выделивший автокран для проведения работ. Стерлибашевский межрайонный суд Башкортостана обязал взыскать солидарно с ответчиков по делу в пользу семьи погибшего работника компенсацию морального вреда в сумме 7 100 000 рублей. Сейчас решение суда обжалуется в апелляционной инстанции.
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