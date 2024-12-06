Куйвашев продал за десятки миллионов уникальные пластинки Мацуева

Пластинки Мацуева из коллекции губернатора Куйвашева купили за 45 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Набор пластинок выкупили за 45 млн рублей
Набор пластинок выкупили за 45 млн рублей Фото:

Набор виниловых пластинок «Рахманинов & Гершвин» из коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который был одним из лотов на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея», ушел с молотка за 45 млн рублей. Его купил бизнесмен Андрей Симановский. 

«Это лимитированное собрание работ выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева. Эксклюзивное издание включает в себя все произведения с альбома „Rachmaninoff — Gershwin“ и избранные этюды с альбома „Неизвестный Рахманинов“. На обложке маэстро оставил свой автограф и надпись „На добрую память“, — сообщил telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора аукциона. 

По слухам, в последний момент Куйвашев добавил к лоту ужин с собой — как мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Эта информация появилась в telegram-канале пиарщицы губернатора Аксаны Пановой, однако организаторы ее не подтвердили. 

На пластинках автограф Дениса Мацуева
На пластинках автограф Дениса Мацуева
Фото:

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Набор виниловых пластинок «Рахманинов & Гершвин» из коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который был одним из лотов на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея», ушел с молотка за 45 млн рублей. Его купил бизнесмен Андрей Симановский.  «Это лимитированное собрание работ выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева. Эксклюзивное издание включает в себя все произведения с альбома „Rachmaninoff — Gershwin“ и избранные этюды с альбома „Неизвестный Рахманинов“. На обложке маэстро оставил свой автограф и надпись „На добрую память“, — сообщил telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора аукциона.  По слухам, в последний момент Куйвашев добавил к лоту ужин с собой — как мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Эта информация появилась в telegram-канале пиарщицы губернатора Аксаны Пановой, однако организаторы ее не подтвердили. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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