Куйвашев продал за десятки миллионов уникальные пластинки Мацуева

Набор виниловых пластинок «Рахманинов & Гершвин» из коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который был одним из лотов на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея», ушел с молотка за 45 млн рублей. Его купил бизнесмен Андрей Симановский.
«Это лимитированное собрание работ выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева. Эксклюзивное издание включает в себя все произведения с альбома „Rachmaninoff — Gershwin“ и избранные этюды с альбома „Неизвестный Рахманинов“. На обложке маэстро оставил свой автограф и надпись „На добрую память“, — сообщил telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — организатора аукциона.
По слухам, в последний момент Куйвашев добавил к лоту ужин с собой — как мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Эта информация появилась в telegram-канале пиарщицы губернатора Аксаны Пановой, однако организаторы ее не подтвердили.
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