Полиция ищет жителя ХМАО, пытавшегося затащить девушку в подъезд

Полицейские устроили проверку из-за сообщения о нападении на жительницу Нижневартовска
В Нижневартовске полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на местную жительницу. Подруга пострадавшей рассказала, что неизвестный якобы пытался насильно затащить девушку в подъезд.
«Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного УМВД. Инцидент случился в 14-м микрорайоне Нижневартовска.
Вартовчанка возвращалась вечером домой, когда на нее напали, утверждает ее подруга. «За руку схватил мужчина и потащил в подъезд (слава Богу все обошлось, с ней все в порядке)», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
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