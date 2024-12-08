08 декабря 2024
07 декабря 2024

Полиция ищет жителя ХМАО, пытавшегося затащить девушку в подъезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские устроили проверку из-за сообщения о нападении на жительницу Нижневартовска
Полицейские устроили проверку из-за сообщения о нападении на жительницу Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на местную жительницу. Подруга пострадавшей рассказала, что неизвестный якобы пытался насильно затащить девушку в подъезд.

«Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного УМВД. Инцидент случился в 14-м микрорайоне Нижневартовска.

Вартовчанка возвращалась вечером домой, когда на нее напали, утверждает ее подруга. «За руку схватил мужчина и потащил в подъезд (слава Богу все обошлось, с ней все в порядке)», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

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В Нижневартовске полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на местную жительницу. Подруга пострадавшей рассказала, что неизвестный якобы пытался насильно затащить девушку в подъезд. «Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного УМВД. Инцидент случился в 14-м микрорайоне Нижневартовска. Вартовчанка возвращалась вечером домой, когда на нее напали, утверждает ее подруга. «За руку схватил мужчина и потащил в подъезд (слава Богу все обошлось, с ней все в порядке)», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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