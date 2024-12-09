Политика Володин стал председателем парламентской ассамблеи ОДКБ 09 декабря 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + Глава ПА ОДКБ избирается на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Решение принято на заседании совета ПА ОДКБ, сообщает Госдума. «Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин <…> был избран Председателем ПА ОДКБ», — сообщается в telegram-канале Государственной Думы России. Отмечается, что Вячеслав Володин назначен на этот пост в третий раз. Его кандидатура была поддержана единогласно. Предыдущие выборы проходили 29 ноября 2021 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Решение принято на заседании совета ПА ОДКБ, сообщает Госдума. «Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин <…> был избран Председателем ПА ОДКБ», — сообщается в telegram-канале Государственной Думы России. Отмечается, что Вячеслав Володин назначен на этот пост в третий раз. Его кандидатура была поддержана единогласно. Предыдущие выборы проходили 29 ноября 2021 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям