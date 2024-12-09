Володин стал председателем парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Решение принято на заседании совета ПА ОДКБ, сообщает Госдума.
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин <…> был избран Председателем ПА ОДКБ», — сообщается в telegram-канале Государственной Думы России. Отмечается, что Вячеслав Володин назначен на этот пост в третий раз. Его кандидатура была поддержана единогласно. Предыдущие выборы проходили 29 ноября 2021 года.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Решение принято на заседании совета ПА ОДКБ, сообщает Госдума. «Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин <…> был избран Председателем ПА ОДКБ», — сообщается в telegram-канале Государственной Думы России. Отмечается, что Вячеслав Володин назначен на этот пост в третий раз. Его кандидатура была поддержана единогласно. Предыдущие выборы проходили 29 ноября 2021 года.