Бизнесмен расстрелял оппонента в общежитии Екатеринбурга

Потасовка произошла вечером 7 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подозреваемым в расстреле оппонента в екатеринбургском общежитии стал 41-летний бизнесмен Алексей Г. Сыщики задержали его, сказал источник URA.RU.

«Фигурант дал признательные показания. По его словам, он пытался избежать конфликта, но оппонент стал избивать его. Тогда он ударил его пистолетом по голове, а затем дважды выстрелил», — сказал собеседник агентства.

Алексей владеет компанией по торговле мукой и хлебобулочными изделиями. Ранее он был судим за незаконное ношение оружия, умышленное причинение тяжкого вреда, угрозу убийством и избиение силовика. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Его пистолет отправлен на экспертизу.

Стрельба в общежитии раздалась 7 декабря. Пострадавшего в луже крови нашла жена. Сейчас он находится в реанимации.