Нашумевший закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского принят

Володин: детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка
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Перед поступлением в школу детей мигрантов будут проверять на законность нахождения в РФ, заявил Володин
Перед поступлением в школу детей мигрантов будут проверять на законность нахождения в РФ, заявил Володин Фото:

В России принят новый закон, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы. Также обязательной становится проверка законности пребывания ребенка на территории России перед зачислением в школу, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, за принятие закона проголосовало 409 человек (90,9%), против — один человек (0,2%).

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов. По его мнению, это необходимо для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с недостаточным образованием и ассимиляцией этих детей в общество.

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В России принят новый закон, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы. Также обязательной становится проверка законности пребывания ребенка на территории России перед зачислением в школу, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, за принятие закона проголосовало 409 человек (90,9%), против — один человек (0,2%). Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов. По его мнению, это необходимо для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с недостаточным образованием и ассимиляцией этих детей в общество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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