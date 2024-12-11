Нашумевший закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского принят

В России принят новый закон, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы. Также обязательной становится проверка законности пребывания ребенка на территории России перед зачислением в школу, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, за принятие закона проголосовало 409 человек (90,9%), против — один человек (0,2%).
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов. По его мнению, это необходимо для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с недостаточным образованием и ассимиляцией этих детей в общество.
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