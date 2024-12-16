Семьи Подмосковья получат 300 тысяч за рождение третьего ребенка

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Тысячи семей Подмосковья получат за рождение третьего ребенка крупную выплату
Тысячи семей Подмосковья получат за рождение третьего ребенка крупную выплату Фото:

С 2025 года подмосковные семьи за рождение третьего и последующих детей получат дополнительно по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Московская областная дума приняла закон о дополнительной мере поддержки для семей. С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка», — сообщил спикер парламента в своем telegram-канале.

На выплату могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, состоящие в законном браке, которые проживают в Московской области. По словам председателя подмосковного парламента, ожидается, что выплату получать более семи тысяч семей. На эти цели выделено более двух миллиардов рублей.

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С 2025 года подмосковные семьи за рождение третьего и последующих детей получат дополнительно по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. «Московская областная дума приняла закон о дополнительной мере поддержки для семей. С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка», — сообщил спикер парламента в своем telegram-канале. На выплату могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, состоящие в законном браке, которые проживают в Московской области. По словам председателя подмосковного парламента, ожидается, что выплату получать более семи тысяч семей. На эти цели выделено более двух миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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