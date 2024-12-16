Семьи Подмосковья получат 300 тысяч за рождение третьего ребенка

С 2025 года подмосковные семьи за рождение третьего и последующих детей получат дополнительно по 300 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Московская областная дума приняла закон о дополнительной мере поддержки для семей. С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка», — сообщил спикер парламента в своем telegram-канале.
На выплату могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, состоящие в законном браке, которые проживают в Московской области. По словам председателя подмосковного парламента, ожидается, что выплату получать более семи тысяч семей. На эти цели выделено более двух миллиардов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.