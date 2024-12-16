В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Галина Яковлева собирается строить автомоечный комплекс на земле площадью 2 168 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему проходят в Челябинске с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска. Обсуждения будут проводиться с 13 декабря 2024 по 10 января 2025 года», — сообщается на сайте мэрии.
Также в Ленинском районе Челябинска летом прошли общественные слушания на тему строительства нового автокомплекса на Копейском шоссе. Площадь застройки под объект составляет 37 тысяч 44 квадратных метра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!