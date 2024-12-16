Бизнес-леди просит мэрию разрешить строить автомойку в Челябинске. Скрин

В Челябинске горожане обсуждают строительство автомойки
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждения по вопросу строительства автокомплекса проходят в городе по 10 января 2025 года
Обсуждения по вопросу строительства автокомплекса проходят в городе по 10 января 2025 года Фото:

В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Галина Яковлева собирается строить автомоечный комплекс на земле площадью 2 168 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему проходят в Челябинске с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска. Обсуждения будут проводиться с 13 декабря 2024 по 10 января 2025 года», — сообщается на сайте мэрии.

Также в Ленинском районе Челябинска летом прошли общественные слушания на тему строительства нового автокомплекса на Копейском шоссе. Площадь застройки под объект составляет 37 тысяч 44 квадратных метра.

Площадь автомойки составит две тысячи 168 квадратных метров
Площадь автомойки составит две тысячи 168 квадратных метров
Фото:

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В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Галина Яковлева собирается строить автомоечный комплекс на земле площадью 2 168 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему проходят в Челябинске с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска. Обсуждения будут проводиться с 13 декабря 2024 по 10 января 2025 года», — сообщается на сайте мэрии. Также в Ленинском районе Челябинска летом прошли общественные слушания на тему строительства нового автокомплекса на Копейском шоссе. Площадь застройки под объект составляет 37 тысяч 44 квадратных метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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