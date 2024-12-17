В Перми получасовое поздравление Деда Мороза продают по цене поездки в Великий Устюг

В Перми предприниматели за поздравление Деда Мороза и Снегурочки просят до 15 тысяч рублей. Речь идет о получасовом выступлении артистов. Для сравнения, за 17,2 тысячи рублей можно купить трехдневный автобусный тур в Великий Устюг и посетить вотчину Деда Мороза. Такая информация опубликована на сайте объявлений.
«Дед Мороз и Снегурочка готовы прийти на ваш корпоратив и поздравить с Новым годом. Стоимость — 15 тысяч рублей за 30 минут», — сказано в объявлении.
Другая компания по организации праздников предлагает пермякам заказать поздравление Деда Мороза через окно. Суть услуги в том, что профессиональный альпинист в снаряжении поднимется до окна квартиры или офиса и поздравит детей и взрослых. За такое выступление 1 января просят 10 тысяч рублей. При заказе с 27 по 31 декабря стоимость получасового поздравления — от 2 тысяч до 8 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что 1 декабря Деды Морозы и Снегурочки устроили автопарад. Горожане в костюмах и с украшенными автомобилями проехали по улицам города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!