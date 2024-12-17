В Перми получасовое поздравление Деда Мороза продают по цене поездки в Великий Устюг

В Перми стоимость поздравления Деда Мороза доходит до 15 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дед Мороз со Снегурочкой могут даже поздравить пермяков через окно
Дед Мороз со Снегурочкой могут даже поздравить пермяков через окно Фото:

В Перми предприниматели за поздравление Деда Мороза и Снегурочки просят до 15 тысяч рублей. Речь идет о получасовом выступлении артистов. Для сравнения, за 17,2 тысячи рублей можно купить трехдневный автобусный тур в Великий Устюг и посетить вотчину Деда Мороза. Такая информация опубликована на сайте объявлений.

«Дед Мороз и Снегурочка готовы прийти на ваш корпоратив и поздравить с Новым годом. Стоимость — 15 тысяч рублей за 30 минут», — сказано в объявлении.

Другая компания по организации праздников предлагает пермякам заказать поздравление Деда Мороза через окно. Суть услуги в том, что профессиональный альпинист в снаряжении поднимется до окна квартиры или офиса и поздравит детей и взрослых. За такое выступление 1 января просят 10 тысяч рублей. При заказе с 27 по 31 декабря стоимость получасового поздравления — от 2 тысяч до 8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что 1 декабря Деды Морозы и Снегурочки устроили автопарад. Горожане в костюмах и с украшенными автомобилями проехали по улицам города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми предприниматели за поздравление Деда Мороза и Снегурочки просят до 15 тысяч рублей. Речь идет о получасовом выступлении артистов. Для сравнения, за 17,2 тысячи рублей можно купить трехдневный автобусный тур в Великий Устюг и посетить вотчину Деда Мороза. Такая информация опубликована на сайте объявлений. «Дед Мороз и Снегурочка готовы прийти на ваш корпоратив и поздравить с Новым годом. Стоимость — 15 тысяч рублей за 30 минут», — сказано в объявлении. Другая компания по организации праздников предлагает пермякам заказать поздравление Деда Мороза через окно. Суть услуги в том, что профессиональный альпинист в снаряжении поднимется до окна квартиры или офиса и поздравит детей и взрослых. За такое выступление 1 января просят 10 тысяч рублей. При заказе с 27 по 31 декабря стоимость получасового поздравления — от 2 тысяч до 8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что 1 декабря Деды Морозы и Снегурочки устроили автопарад. Горожане в костюмах и с украшенными автомобилями проехали по улицам города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...