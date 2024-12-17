Директора фирмы экс-главы Березников задержали при получении подкупа

В Березниках Пермского края задержали директора компании, который получил миллион рублей от подрядчика. Деньги, как сообщают в УФСБ и Следственном комитете мужчина взял за то, чтобы подрядчик и дальше получал контракты от компании. СМИ сообщают, что речь идет Владимире Некрасове, который возглавлял на момент преступления ООО «Точка управления», принадлежащее бывшему главе Березников Андрею Мотовилову.
«Речь идет о Владимире Некрасове. До 13 декабря он был директором ООО „Точка управления“, владельцем которого является бывший глава Березников Андрей Мотовилов», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Задержанного при получении денег Некрасова обвинили п.п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в крупном размере). Суд отправил его в СИЗО.
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