17 декабря 2024

В пермской маршрутке второй раз за год повысилась стоимость проезда

В пермском маршрутном такси стоимость проезда повысилась до 48 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутка 7т возит пассажиров от Центрального рынка в микрорайон Новый Крым
Маршрутка 7т возит пассажиров от Центрального рынка в микрорайон Новый Крым Фото:

В Перми перевозчик ООО «Транзит», который обслуживает маршрутное такси 7т «Новый Крым — Центральный рынок», повысил стоимость проезда до 48 рублей. Это второе увеличение тарифа за год.

«Солярка растет в цене не по дням, а по часам, все расходы растут. Мы уже долго терпели это, и вот деваться некуда было, поэтому пошли в повышение стоимости проезда», — пишет 59.ru со ссылкой на руководителя ООО «Транзит» Олега Залесных.

Уточняется, что в начале 2024 года на этом маршруте подняли стоимость с 40 до 45 рублей. В апреле убрали скидки при оплате наличными и при проезде в пределах Кировского района. В других маршрутках Перми также не установлены единые тарифы. По мнению Роспотребнадзора, это незаконно.

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В Перми перевозчик ООО «Транзит», который обслуживает маршрутное такси 7т «Новый Крым — Центральный рынок», повысил стоимость проезда до 48 рублей. Это второе увеличение тарифа за год. «Солярка растет в цене не по дням, а по часам, все расходы растут. Мы уже долго терпели это, и вот деваться некуда было, поэтому пошли в повышение стоимости проезда», — пишет 59.ru со ссылкой на руководителя ООО «Транзит» Олега Залесных. Уточняется, что в начале 2024 года на этом маршруте подняли стоимость с 40 до 45 рублей. В апреле убрали скидки при оплате наличными и при проезде в пределах Кировского района. В других маршрутках Перми также не установлены единые тарифы. По мнению Роспотребнадзора, это незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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