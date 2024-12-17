В пермской маршрутке второй раз за год повысилась стоимость проезда

В Перми перевозчик ООО «Транзит», который обслуживает маршрутное такси 7т «Новый Крым — Центральный рынок», повысил стоимость проезда до 48 рублей. Это второе увеличение тарифа за год.
«Солярка растет в цене не по дням, а по часам, все расходы растут. Мы уже долго терпели это, и вот деваться некуда было, поэтому пошли в повышение стоимости проезда», — пишет 59.ru со ссылкой на руководителя ООО «Транзит» Олега Залесных.
Уточняется, что в начале 2024 года на этом маршруте подняли стоимость с 40 до 45 рублей. В апреле убрали скидки при оплате наличными и при проезде в пределах Кировского района. В других маршрутках Перми также не установлены единые тарифы. По мнению Роспотребнадзора, это незаконно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!