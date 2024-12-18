Жители пермской деревни обратились за помощью к Путину

Жители деревни Кондратово (Пермский край) написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они жалуются на состояние коммунальных сетей, отсутствие инфраструктуры и общественный транспорт.
«В среднем раз в десять дней у нас случаются аварии, происходят отключения водоснабжения. Власти округа отчитываются что заменить все сети невозможно, это очень дорого, но при этом продолжают выдавать разрешения на строительство высоток», — пишет Properm со ссылкой на текст письма.
Также жители деревни указали на отсутствие скверов, парков, дворцов культуры и спортивных объектов. Кондратовцы отметили, что школы и детские сады переполнены. Отдельно они рассказали про проблемы с общественным транспортом и ремонтом дорог. Жители просят президента улучшить качество жизни в деревне.
Ранее URA.RU рассказало, что перевозчик, работающий на автобусном маршруте 106 «Центральный рынок — деревня Кондратово» за месяц пропустил более тысячи рейсов. А власти несколько лет обещают построить новую дорогу из Кондратово в Пермь.
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