Бензин в Пермском крае поднялся в цене

В Пермском крае в период с 10 по 16 декабря выросли цены на бензин. Стоимость дизельного топлива приближается к 71 рублю за литр. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.
«Стоимость литра АИ-92 выросла на 23 копейки, до 55,12 рублей, литра АИ-95 — на 29 копеек, до 59,81 рублей. Стоимость бензина АИ-98 и выше составила 84,04 рубля. Цена литра дизеля составила 70,62 рубля за литр», — говорится на сайте ведомства.
Изменение цены на бензин автомобильный зафиксировано в 75 субъектах России. При этом Пермский край лидирует среди всех регионов Приволжского федерального округа по стоимости дизельного топлива, которая превышает 70 рублей.
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