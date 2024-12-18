18 декабря 2024

Бензин в Пермском крае поднялся в цене

Росстат: в Пермском крае поднялись средние цены на бензин
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость дизельного топлива приближается к 71 рублю за литр
Стоимость дизельного топлива приближается к 71 рублю за литр Фото:

В Пермском крае в период с 10 по 16 декабря выросли цены на бензин. Стоимость дизельного топлива приближается к 71 рублю за литр. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

«Стоимость литра АИ-92 выросла на 23 копейки, до 55,12 рублей, литра АИ-95 — на 29 копеек, до 59,81 рублей. Стоимость бензина АИ-98 и выше составила 84,04 рубля. Цена литра дизеля составила 70,62 рубля за литр», — говорится на сайте ведомства.

Изменение цены на бензин автомобильный зафиксировано в 75 субъектах России. При этом Пермский край лидирует среди всех регионов Приволжского федерального округа по стоимости дизельного топлива, которая превышает 70 рублей.

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В Пермском крае в период с 10 по 16 декабря выросли цены на бензин. Стоимость дизельного топлива приближается к 71 рублю за литр. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата. «Стоимость литра АИ-92 выросла на 23 копейки, до 55,12 рублей, литра АИ-95 — на 29 копеек, до 59,81 рублей. Стоимость бензина АИ-98 и выше составила 84,04 рубля. Цена литра дизеля составила 70,62 рубля за литр», — говорится на сайте ведомства. Изменение цены на бензин автомобильный зафиксировано в 75 субъектах России. При этом Пермский край лидирует среди всех регионов Приволжского федерального округа по стоимости дизельного топлива, которая превышает 70 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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