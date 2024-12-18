18 декабря 2024

Пермская синематека выпустила свечи с ароматами новогодних фильмов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свечи состоят из натуральных компонентов
Свечи состоят из натуральных компонентов Фото:

К Новому году Пермская синематека представила коллекцию свечей, названных в честь популярных праздничных фильмов. Серию разработали совместно с мастерской ароматов для дома.

«Серия вдохновлена любимыми новогодними фильмами — „Морозко“, „Ирония судьбы“, „Зима в Простоквашино“, „Карнавальная ночь“, „Двенадцать месяцев“. Каждый аромат помогает создать особенную атмосферу зимних праздников», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Свечи изготовлены из натуральных ингредиентов. Стоимость одной составит 800 рублей.

Ароматы свечей вдохновлены любимыми новогодними фильмами
Ароматы свечей вдохновлены любимыми новогодними фильмами
Фото:

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К Новому году Пермская синематека представила коллекцию свечей, названных в честь популярных праздничных фильмов. Серию разработали совместно с мастерской ароматов для дома. «Серия вдохновлена любимыми новогодними фильмами — „Морозко“, „Ирония судьбы“, „Зима в Простоквашино“, „Карнавальная ночь“, „Двенадцать месяцев“. Каждый аромат помогает создать особенную атмосферу зимних праздников», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Свечи изготовлены из натуральных ингредиентов. Стоимость одной составит 800 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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