Свечи состоят из натуральных компонентов
К Новому году Пермская синематека представила коллекцию свечей, названных в честь популярных праздничных фильмов. Серию разработали совместно с мастерской ароматов для дома.
«Серия вдохновлена любимыми новогодними фильмами — „Морозко“, „Ирония судьбы“, „Зима в Простоквашино“, „Карнавальная ночь“, „Двенадцать месяцев“. Каждый аромат помогает создать особенную атмосферу зимних праздников», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Свечи изготовлены из натуральных ингредиентов. Стоимость одной составит 800 рублей.
Ароматы свечей вдохновлены любимыми новогодними фильмами
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