Массовая авария с участием пяти машин произошла 19 декабря на 42 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В Красноармейском районе на 42 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ 19 декабря произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным одни пострадавший», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение на участке временно перекрыто.
На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки закончатся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра региона.
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