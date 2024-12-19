Массовое ДТП произошло около Челябинска. Видео

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Обстоятельства ДТП выясняются Фото:

Массовая авария с участием пяти машин произошла 19 декабря на 42 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В Красноармейском районе на 42 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ 19 декабря произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным одни пострадавший», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение на участке временно перекрыто.

На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки закончатся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра региона.

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Массовая авария с участием пяти машин произошла 19 декабря на 42 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В Красноармейском районе на 42 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ 19 декабря произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным одни пострадавший», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение на участке временно перекрыто. На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки закончатся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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