19 декабря 2024

«Можно было вооружить целый батальон»: ФСБ изъяла у челябинских подпольщиков более 300 единиц оружия

В Челябинской области ФСБ в 2024 году разгромила подпольные оружейные мастерские
© Служба новостей «URA.RU»
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Изъятое оружие кустарным способом переделывалось в боевое Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2024 году изъяли у подпольщиков более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом, подводя итоги года, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Пресечена преступная деятельность межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия, более шести тысяч боеприпасов различного калибра, 17 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Всего за год было ликвидировано шесть подпольных мастерских. 20 человек привлечены к ответственности. Некоторое оружие злоумышленники пытались поставлять за границу. Все каналы поставок контрабанды были перекрыты.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2024 году изъяли у подпольщиков более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом, подводя итоги года, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Пресечена преступная деятельность межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия, более шести тысяч боеприпасов различного калибра, 17 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Всего за год было ликвидировано шесть подпольных мастерских. 20 человек привлечены к ответственности. Некоторое оружие злоумышленники пытались поставлять за границу. Все каналы поставок контрабанды были перекрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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