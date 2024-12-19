«Можно было вооружить целый батальон»: ФСБ изъяла у челябинских подпольщиков более 300 единиц оружия

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2024 году изъяли у подпольщиков более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом, подводя итоги года, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Пресечена преступная деятельность межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия, более шести тысяч боеприпасов различного калибра, 17 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Всего за год было ликвидировано шесть подпольных мастерских. 20 человек привлечены к ответственности. Некоторое оружие злоумышленники пытались поставлять за границу. Все каналы поставок контрабанды были перекрыты.
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