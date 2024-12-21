21 декабря 2024

В Еманжелинске пострадали люди в жутком ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция выясняет причины аварии
Полиция выясняет причины аварии Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) столкнулись две легковушки. Машины разбиты вдребезги, пострадали два человека. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.

«На улице Уральской в Еманжелинске 20 декабря вечером столкнулись Hyundai Solaris и Lada Priora. В результате ДТП пострадали водитель Lada и его пассажирка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris вылетел в заносе на встречку и столкнулся с Lada Priora. Полиция уточняет обстоятельства и причины аварии. 

Hyundai Solaris вынесло на встречную полосу
Hyundai Solaris вынесло на встречную полосу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еманжелинске (Челябинская область) столкнулись две легковушки. Машины разбиты вдребезги, пострадали два человека. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе. «На улице Уральской в Еманжелинске 20 декабря вечером столкнулись Hyundai Solaris и Lada Priora. В результате ДТП пострадали водитель Lada и его пассажирка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области». По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris вылетел в заносе на встречку и столкнулся с Lada Priora. Полиция уточняет обстоятельства и причины аварии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...