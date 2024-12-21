В Еманжелинске (Челябинская область) столкнулись две легковушки. Машины разбиты вдребезги, пострадали два человека. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.
«На улице Уральской в Еманжелинске 20 декабря вечером столкнулись Hyundai Solaris и Lada Priora. В результате ДТП пострадали водитель Lada и его пассажирка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris вылетел в заносе на встречку и столкнулся с Lada Priora. Полиция уточняет обстоятельства и причины аварии.
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