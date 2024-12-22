Молодой свердловский депутат привел шефов к друзьям-бизнесменам: фото с закрытой вечеринки

В Екатеринбурге прошел юбилейный корпоратив бизнес-клуба Cashflow96

23 декабря 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Проект Станислава Блохина с каждым годом все сильнее набирает обороты Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошел пятый юбилейный корпоратив денежного клуба Cashflow96, руководит которым 36-летний депутат свердловского заксобрания Станислав Блохин. На модной площадке в центре города вечером 20 декабря собрались больше 200 успешных предпринимателей, а со сцены перед ними выступили статусные гости — спикер областного парламента Людмила Бабушкина и замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиции. Среди гостей мероприятия был и корреспондент URA.RU. Cashflow96 — это бизнес-клуб, основанный на игре «Денежный поток». Она учит финансовой грамотности, выстраиванию стратегий. Когда Блохин сыграл в нее, уже не смог остановиться — и решил запатентовать методику, привлечь других к тренажеру. На протяжении пяти лет несколько раз в неделю он собирает всех, кто хочет прокачаться в финансах. И если в 2020-м году первый корпоратив Cashflow96 собрал 80 человек, то в 2024-м уже 200. И то попасть смогли не все желающие — просто не было мест. Комфорту гостей автор проекта уделил особое внимание Фото: Илья Московец © URA.RU «Не исключено, что в следующем году мы сменим площадку и устроим торжественный вечер уже в «ЭКСПО-Центре», — анонсировал корреспонденту Блохин. Всего же за пять лет в игру сыграли больше 26 тысяч человек. Выйдя на сцену Teatro Veneziano, Блохин подробнее рассказал, что за люди приходят в Cashflow96, выделив несколько типов. Те, кто «копает колодец до того, как захотят пить», вторая категория — те, кто хочет научиться финансовой грамотности и проверить инвестиционные стратегии. Есть и те, кто приходит за азартом и эмоциями, за дружбой. А для кого-то еженедельные встречи — отдых. Кто-то даже нашел в бизнес-клубе супругов, кто-то ездит на игры из других городов, а самому молодому участнику всего 13 лет. Резиденты Casfflow96 летают на игры за границу, сформировали команды по футболу, волейболу и участвуют в городских турнирах, в международных турнирах. Привлекает Блохин предпринимателей и к законотворческой деятельности — например, осенью был инициатором встречи сообщества с Бабушкиной в заксо. Ей, очевидно, это общение понравилось. «С удовольствием пришла сюда, потому что мне интересно общаться с предпринимателями, понять, как вы воспринимаете нас, представителей органов власти. Уверяю вас, мы стараемся делать все возможное в пределах бюджета для поддержки малого, среднего, крупного бизнеса…» — говорила спикер вечером 20-го. Также она рассказала об экономических эффектах от той поддержки, которую дает предпринимателям регион. А напоследок похвалила Блохина, который весь вечер (а покидать площадку Бабушкина не торопилась) просидел по правую руку от нее. Людмила Бабушкина не первый раз встречается с участниками Cashflow96 Фото: Илья Московец © URA.RU «Когда Станислав Анатольевич пришел в качестве депутата-новичка в заксобрание и очень активно начал работать, аксакалы-депутаты начали ревновать к его активности. Приходили ко мне, говорили, ну что это такое, почему он так активничает, еще только пришел… Я конечно его поддерживала, и сегодня таких разговоров нет. Сегодня к нему с огромным уважением относятся депутаты», — комплиментарно отозвалась Бабушкина. Ионин, активно взаимодействующий с предпринимательским сообществом, выходил на сцену следующим. Признался, что для него такой формат необычен. «Но жизнь не стоит на месте, надо двигаться, развиваться, и здорово, что мы можем встретиться, пообщаться, увидеть столько интересных людей. С кем-то мы взаимодействуем в правительстве Свердловской области, с кем-то в мининвесте, наших подведомственных учреждениях… Наступает новый год, и в следующем пусть ваш драйв, ваша предпринимательская жилка были вам на пользу. Чтобы вы развивались, двигались вперед, а вместе с вами вперед двигалась бы и наша любимая Свердловская область», — пожелал топ-чиновник. А развлекали гостей оперные певцы, детский ансамбль «Улыбка», группа «Шалости» и другие. Было много розыгрышей — от очков Prada и «айфона» до путевки в Кению. В один момент к Бабушкиной выстроилась очередь из желающих получить консультацию или совет. Никому не отказала. И пробыла на мероприятии больше двух часов, тем самым подтверждая его особый статус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел пятый юбилейный корпоратив денежного клуба Cashflow96, руководит которым 36-летний депутат свердловского заксобрания Станислав Блохин. На модной площадке в центре города вечером 20 декабря собрались больше 200 успешных предпринимателей, а со сцены перед ними выступили статусные гости — спикер областного парламента Людмила Бабушкина и замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиции. Среди гостей мероприятия был и корреспондент URA.RU. Cashflow96 — это бизнес-клуб, основанный на игре «Денежный поток». Она учит финансовой грамотности, выстраиванию стратегий. Когда Блохин сыграл в нее, уже не смог остановиться — и решил запатентовать методику, привлечь других к тренажеру. На протяжении пяти лет несколько раз в неделю он собирает всех, кто хочет прокачаться в финансах. И если в 2020-м году первый корпоратив Cashflow96 собрал 80 человек, то в 2024-м уже 200. И то попасть смогли не все желающие — просто не было мест. «Не исключено, что в следующем году мы сменим площадку и устроим торжественный вечер уже в «ЭКСПО-Центре», — анонсировал корреспонденту Блохин. Всего же за пять лет в игру сыграли больше 26 тысяч человек. Выйдя на сцену Teatro Veneziano, Блохин подробнее рассказал, что за люди приходят в Cashflow96, выделив несколько типов. Те, кто «копает колодец до того, как захотят пить», вторая категория — те, кто хочет научиться финансовой грамотности и проверить инвестиционные стратегии. Есть и те, кто приходит за азартом и эмоциями, за дружбой. А для кого-то еженедельные встречи — отдых. Кто-то даже нашел в бизнес-клубе супругов, кто-то ездит на игры из других городов, а самому молодому участнику всего 13 лет. Резиденты Casfflow96 летают на игры за границу, сформировали команды по футболу, волейболу и участвуют в городских турнирах, в международных турнирах. Привлекает Блохин предпринимателей и к законотворческой деятельности — например, осенью был инициатором встречи сообщества с Бабушкиной в заксо. Ей, очевидно, это общение понравилось. «С удовольствием пришла сюда, потому что мне интересно общаться с предпринимателями, понять, как вы воспринимаете нас, представителей органов власти. Уверяю вас, мы стараемся делать все возможное в пределах бюджета для поддержки малого, среднего, крупного бизнеса…» — говорила спикер вечером 20-го. Также она рассказала об экономических эффектах от той поддержки, которую дает предпринимателям регион. А напоследок похвалила Блохина, который весь вечер (а покидать площадку Бабушкина не торопилась) просидел по правую руку от нее. «Когда Станислав Анатольевич пришел в качестве депутата-новичка в заксобрание и очень активно начал работать, аксакалы-депутаты начали ревновать к его активности. Приходили ко мне, говорили, ну что это такое, почему он так активничает, еще только пришел… Я конечно его поддерживала, и сегодня таких разговоров нет. Сегодня к нему с огромным уважением относятся депутаты», — комплиментарно отозвалась Бабушкина. Ионин, активно взаимодействующий с предпринимательским сообществом, выходил на сцену следующим. Признался, что для него такой формат необычен. «Но жизнь не стоит на месте, надо двигаться, развиваться, и здорово, что мы можем встретиться, пообщаться, увидеть столько интересных людей. С кем-то мы взаимодействуем в правительстве Свердловской области, с кем-то в мининвесте, наших подведомственных учреждениях… Наступает новый год, и в следующем пусть ваш драйв, ваша предпринимательская жилка были вам на пользу. Чтобы вы развивались, двигались вперед, а вместе с вами вперед двигалась бы и наша любимая Свердловская область», — пожелал топ-чиновник. А развлекали гостей оперные певцы, детский ансамбль «Улыбка», группа «Шалости» и другие. Было много розыгрышей — от очков Prada и «айфона» до путевки в Кению. В один момент к Бабушкиной выстроилась очередь из желающих получить консультацию или совет. Никому не отказала. И пробыла на мероприятии больше двух часов, тем самым подтверждая его особый статус.