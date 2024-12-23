23 декабря 2024

Уборку улиц от снега в Перми проверит прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчиков начнут штрафовать за некачественную уборку улиц
Подрядчиков начнут штрафовать за некачественную уборку улиц Фото:

Прокуратура Перми взяла на контроль уборку городских улиц от снега. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

«Районные прокуратуры организовали объезд территорий, мониторинг СМИ и соцсетей. Приняты меры для понуждения подрядчиков и управляющих организаций к качественной уборке дорог, тротуаров и придомовых территорий», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

Заказчику рекомендовали усилить контроль за деятельностью подрядчиков, а при наличии оснований штрафовать их. Сейчас для очистки улиц и вывоза снега привлекли дополнительную технику, добавили в прокуратуре.

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Прокуратура Перми взяла на контроль уборку городских улиц от снега. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. «Районные прокуратуры организовали объезд территорий, мониторинг СМИ и соцсетей. Приняты меры для понуждения подрядчиков и управляющих организаций к качественной уборке дорог, тротуаров и придомовых территорий», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. Заказчику рекомендовали усилить контроль за деятельностью подрядчиков, а при наличии оснований штрафовать их. Сейчас для очистки улиц и вывоза снега привлекли дополнительную технику, добавили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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