Уборку улиц от снега в Перми проверит прокуратура

Прокуратура Перми взяла на контроль уборку городских улиц от снега. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
«Районные прокуратуры организовали объезд территорий, мониторинг СМИ и соцсетей. Приняты меры для понуждения подрядчиков и управляющих организаций к качественной уборке дорог, тротуаров и придомовых территорий», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
Заказчику рекомендовали усилить контроль за деятельностью подрядчиков, а при наличии оснований штрафовать их. Сейчас для очистки улиц и вывоза снега привлекли дополнительную технику, добавили в прокуратуре.
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