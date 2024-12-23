23 декабря 2024

Челябинское зерно будет продаваться в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
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Селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Челябинск, пшеница, урожай, зерно, семенная пшеница
Челябинская область расширяет рынки для экспорта сельхозпродукции Фото:

Челябинская область расширяет рынки для экспорта сельскохозяйственной продукции — зерно планируется поставлять в Северную Африку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

«В зерновой отрасли основные экспортируемые товары — это пшеница и ячмень. Планируется выход на рынок Северной Африки, усиление работы с Китаем, Индией и другими азиатскими странами», — пояснили в пресс-службе ведомства. В планах региона продолжить поставки ячменя в Казахстан.

В целом за десять месяцев текущего года регион отправил на экспорт муку, крупы, кондитерские изделия, колбасы, напитки и другие товары на сумму 237,8 миллионов долларов. Это больше на 15,1 миллион долларов, чем за аналогичный период 2023 года. Всего экспортируются 95 видов товаров в 33 государства.

Как уточнила замминистра регионального минсельхоза Инна Подшивалова, макароны, продукты переработки фруктов, овощей и орехов, снеки, хлопья, корм для животных поставляются в страны Азии и Персидского залива. Подсолнечное масло, маргарин, майонез поставляются в страны Азии, мороженое — в Таджикистан, молочная продукция будет продаваться через электронную площадку в Китае.

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Челябинская область расширяет рынки для экспорта сельскохозяйственной продукции — зерно планируется поставлять в Северную Африку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. «В зерновой отрасли основные экспортируемые товары — это пшеница и ячмень. Планируется выход на рынок Северной Африки, усиление работы с Китаем, Индией и другими азиатскими странами», — пояснили в пресс-службе ведомства. В планах региона продолжить поставки ячменя в Казахстан. В целом за десять месяцев текущего года регион отправил на экспорт муку, крупы, кондитерские изделия, колбасы, напитки и другие товары на сумму 237,8 миллионов долларов. Это больше на 15,1 миллион долларов, чем за аналогичный период 2023 года. Всего экспортируются 95 видов товаров в 33 государства. Как уточнила замминистра регионального минсельхоза Инна Подшивалова, макароны, продукты переработки фруктов, овощей и орехов, снеки, хлопья, корм для животных поставляются в страны Азии и Персидского залива. Подсолнечное масло, маргарин, майонез поставляются в страны Азии, мороженое — в Таджикистан, молочная продукция будет продаваться через электронную площадку в Китае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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