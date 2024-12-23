Челябинское зерно будет продаваться в Африке

24 декабря 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Челябинская область расширяет рынки для экспорта сельхозпродукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область расширяет рынки для экспорта сельскохозяйственной продукции — зерно планируется поставлять в Северную Африку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. «В зерновой отрасли основные экспортируемые товары — это пшеница и ячмень. Планируется выход на рынок Северной Африки, усиление работы с Китаем, Индией и другими азиатскими странами», — пояснили в пресс-службе ведомства. В планах региона продолжить поставки ячменя в Казахстан. В целом за десять месяцев текущего года регион отправил на экспорт муку, крупы, кондитерские изделия, колбасы, напитки и другие товары на сумму 237,8 миллионов долларов. Это больше на 15,1 миллион долларов, чем за аналогичный период 2023 года. Всего экспортируются 95 видов товаров в 33 государства. Как уточнила замминистра регионального минсельхоза Инна Подшивалова, макароны, продукты переработки фруктов, овощей и орехов, снеки, хлопья, корм для животных поставляются в страны Азии и Персидского залива. Подсолнечное масло, маргарин, майонез поставляются в страны Азии, мороженое — в Таджикистан, молочная продукция будет продаваться через электронную площадку в Китае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область расширяет рынки для экспорта сельскохозяйственной продукции — зерно планируется поставлять в Северную Африку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. «В зерновой отрасли основные экспортируемые товары — это пшеница и ячмень. Планируется выход на рынок Северной Африки, усиление работы с Китаем, Индией и другими азиатскими странами», — пояснили в пресс-службе ведомства. В планах региона продолжить поставки ячменя в Казахстан. В целом за десять месяцев текущего года регион отправил на экспорт муку, крупы, кондитерские изделия, колбасы, напитки и другие товары на сумму 237,8 миллионов долларов. Это больше на 15,1 миллион долларов, чем за аналогичный период 2023 года. Всего экспортируются 95 видов товаров в 33 государства. Как уточнила замминистра регионального минсельхоза Инна Подшивалова, макароны, продукты переработки фруктов, овощей и орехов, снеки, хлопья, корм для животных поставляются в страны Азии и Персидского залива. Подсолнечное масло, маргарин, майонез поставляются в страны Азии, мороженое — в Таджикистан, молочная продукция будет продаваться через электронную площадку в Китае.