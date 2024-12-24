24 декабря 2024

Губернатор Куйвашев выделил сотни миллионов молочным магнатам

Свердловский губернатор Куйвашев выделил более 236 млн производителям молока
© Служба новостей «URA.RU»
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Партийное собрание «Единой России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поддержал аграриев после перемирия с переработчиками Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 236 миллионов рублей на поддержку производителей молока после заключения соглашения об их сотрудничестве с местными переработчиками, которым теперь отдан приоритет в поставках. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«До конца декабря субсидии получат 173 аграрных предприятия Свердловской области», — пояснили в ДИПе. За весь 2024 год животноводы получат более 2,2 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов, а переработчики, в свою очередь, — порядка 727 тысяч тонн молока.

По словам министра агропромышленного комплекса региона Анны Кузнецовой, аграрии смогут направить средства как на погашение кредитов, оплату труда сотрудников, так и на подготовку к будущему полевому сезону. «Например, приобрести минеральные удобрения для кормовых культур или запасные детали для сельскохозяйственной техники», — подчеркнула чиновница.

Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждалось, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам.

Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона.

За стол переговоров стороны сели 9 декабря (модерировал диалог первый замгубернатора Алексей Шмыков). Документов бизнесмены не подписывали, договорились на словах. В правительстве подтвердили кулуарное соглашение 13 декабря.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 236 миллионов рублей на поддержку производителей молока после заключения соглашения об их сотрудничестве с местными переработчиками, которым теперь отдан приоритет в поставках. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «До конца декабря субсидии получат 173 аграрных предприятия Свердловской области», — пояснили в ДИПе. За весь 2024 год животноводы получат более 2,2 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов, а переработчики, в свою очередь, — порядка 727 тысяч тонн молока. По словам министра агропромышленного комплекса региона Анны Кузнецовой, аграрии смогут направить средства как на погашение кредитов, оплату труда сотрудников, так и на подготовку к будущему полевому сезону. «Например, приобрести минеральные удобрения для кормовых культур или запасные детали для сельскохозяйственной техники», — подчеркнула чиновница. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждалось, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам. Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона. За стол переговоров стороны сели 9 декабря (модерировал диалог первый замгубернатора Алексей Шмыков). Документов бизнесмены не подписывали, договорились на словах. В правительстве подтвердили кулуарное соглашение 13 декабря.
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