Губернатор Куйвашев выделил сотни миллионов молочным магнатам

Свердловский губернатор Куйвашев выделил более 236 млн производителям молока

25 декабря 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поддержал аграриев после перемирия с переработчиками Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 236 миллионов рублей на поддержку производителей молока после заключения соглашения об их сотрудничестве с местными переработчиками, которым теперь отдан приоритет в поставках. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «До конца декабря субсидии получат 173 аграрных предприятия Свердловской области», — пояснили в ДИПе. За весь 2024 год животноводы получат более 2,2 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов, а переработчики, в свою очередь, — порядка 727 тысяч тонн молока. По словам министра агропромышленного комплекса региона Анны Кузнецовой, аграрии смогут направить средства как на погашение кредитов, оплату труда сотрудников, так и на подготовку к будущему полевому сезону. «Например, приобрести минеральные удобрения для кормовых культур или запасные детали для сельскохозяйственной техники», — подчеркнула чиновница. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждалось, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам. Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона. За стол переговоров стороны сели 9 декабря (модерировал диалог первый замгубернатора Алексей Шмыков). Документов бизнесмены не подписывали, договорились на словах. В правительстве подтвердили кулуарное соглашение 13 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 236 миллионов рублей на поддержку производителей молока после заключения соглашения об их сотрудничестве с местными переработчиками, которым теперь отдан приоритет в поставках. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «До конца декабря субсидии получат 173 аграрных предприятия Свердловской области», — пояснили в ДИПе. За весь 2024 год животноводы получат более 2,2 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов, а переработчики, в свою очередь, — порядка 727 тысяч тонн молока. По словам министра агропромышленного комплекса региона Анны Кузнецовой, аграрии смогут направить средства как на погашение кредитов, оплату труда сотрудников, так и на подготовку к будущему полевому сезону. «Например, приобрести минеральные удобрения для кормовых культур или запасные детали для сельскохозяйственной техники», — подчеркнула чиновница. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждалось, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам. Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона. За стол переговоров стороны сели 9 декабря (модерировал диалог первый замгубернатора Алексей Шмыков). Документов бизнесмены не подписывали, договорились на словах. В правительстве подтвердили кулуарное соглашение 13 декабря.