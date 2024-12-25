Заслуженный пилот озвучил причины крушения самолета с россиянами в Казахстане

Пилот Саженин: падение мощности могло привести к разрушению управления самолетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Падение мощности могло спровоцировать крушение самолета
Падение мощности могло спровоцировать крушение самолета Фото:
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Причиной крушения самолета Embraer 190 в Актау могло стать падение мощности, приведшее к разрушению управления воздушным судном. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказал заслуженный пилот России Виктор Саженин.

«Это не посадка, это падение, так самолет не садится. Какие-то причины привели к отказу двигателя. Возможно, падение мощности привело к разрушению управления самолетом», — передает telegram-канал URA.RU слова пилота. 

Также Саженин провел параллели между причинами авиационной катастрофы в Актау и инцидентом с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. Эксперт указал, что аналогичной причиной могло стать снижение тяги или ее полная остановка.

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Причиной крушения самолета Embraer 190 в Актау могло стать падение мощности, приведшее к разрушению управления воздушным судном. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказал заслуженный пилот России Виктор Саженин. «Это не посадка, это падение, так самолет не садится. Какие-то причины привели к отказу двигателя. Возможно, падение мощности привело к разрушению управления самолетом», — передает telegram-канал URA.RU слова пилота.  Также Саженин провел параллели между причинами авиационной катастрофы в Актау и инцидентом с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. Эксперт указал, что аналогичной причиной могло стать снижение тяги или ее полная остановка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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