Заслуженный пилот озвучил причины крушения самолета с россиянами в Казахстане

Причиной крушения самолета Embraer 190 в Актау могло стать падение мощности, приведшее к разрушению управления воздушным судном. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказал заслуженный пилот России Виктор Саженин.
«Это не посадка, это падение, так самолет не садится. Какие-то причины привели к отказу двигателя. Возможно, падение мощности привело к разрушению управления самолетом», — передает telegram-канал URA.RU слова пилота.
Также Саженин провел параллели между причинами авиационной катастрофы в Актау и инцидентом с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. Эксперт указал, что аналогичной причиной могло стать снижение тяги или ее полная остановка.
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