Власти наградили спасателей, разбиравших рухнувшую пятиэтажку в Нижнем Тагиле. Фото

25 декабря 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Спасателям вручили памятные знаки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле памятными знаками «За доброе сердце» отметили спасателей, которые разбирали завалы разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 и эвакуировали жильцов. Медали вручали мэр Владислав Пинаев и депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, рассказавший об этом в своем telegram-канале. «Памятные знаки были разработаны нами совместно с компанией „Сима-Ленд“. Сегодня, вручая их и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни», — сказал Свалов. Среди спасателей были и женщины, которые, по словам депутата, смущались при вручении знаков. «Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу», — добавил он. Трагедия случилась 1 августа. В доме взорвался газ, из-за чего два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. telegram-канал «Свалов пишет» Фото: telegram-канал «Свалов пишет» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле памятными знаками «За доброе сердце» отметили спасателей, которые разбирали завалы разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 и эвакуировали жильцов. Медали вручали мэр Владислав Пинаев и депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, рассказавший об этом в своем telegram-канале. «Памятные знаки были разработаны нами совместно с компанией „Сима-Ленд“. Сегодня, вручая их и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни», — сказал Свалов. Среди спасателей были и женщины, которые, по словам депутата, смущались при вручении знаков. «Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу», — добавил он. Трагедия случилась 1 августа. В доме взорвался газ, из-за чего два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.