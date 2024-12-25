Власти наградили спасателей, разбиравших рухнувшую пятиэтажку в Нижнем Тагиле. Фото

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, обрушение, нижний тагил, носилки, строительная техника, спасатели, разбор завалов, поиск пострадавших в завалах, сибирская 81
Спасателям вручили памятные знаки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле памятными знаками «За доброе сердце» отметили спасателей, которые разбирали завалы разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 и эвакуировали жильцов. Медали вручали мэр Владислав Пинаев и депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, рассказавший об этом в своем telegram-канале.

«Памятные знаки были разработаны нами совместно с компанией „Сима-Ленд“. Сегодня, вручая их и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни», — сказал Свалов.

Среди спасателей были и женщины, которые, по словам депутата, смущались при вручении знаков. «Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу», — добавил он.

Трагедия случилась 1 августа. В доме взорвался газ, из-за чего два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Нижнем Тагиле памятными знаками «За доброе сердце» отметили спасателей, которые разбирали завалы разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 и эвакуировали жильцов. Медали вручали мэр Владислав Пинаев и депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, рассказавший об этом в своем telegram-канале. «Памятные знаки были разработаны нами совместно с компанией „Сима-Ленд“. Сегодня, вручая их и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни», — сказал Свалов. Среди спасателей были и женщины, которые, по словам депутата, смущались при вручении знаков. «Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу», — добавил он. Трагедия случилась 1 августа. В доме взорвался газ, из-за чего два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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