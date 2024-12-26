В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края Евгений Батуев

Прощание с военнослужащим проведут 27 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне СВО погиб прикамский боец Евгений Батуев. Об этом сообщила мэрия Косинского округа. Гранатометчика в звании рядового призвали на службу 30 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации.
«Евгений Батуев погиб 26.11.2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим пройдет 27 декабря с 11:00 до 12:00 в селе Коса. Траурный митинг на площади перед мэрией Косинского округа начнется в 13:00.
Подробности гибели бойца мэрия раскрывать не стала
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