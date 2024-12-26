26 декабря 2024

В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края Евгений Батуев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военнослужащим проведут 27 декабря
Прощание с военнослужащим проведут 27 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО погиб прикамский боец Евгений Батуев. Об этом сообщила мэрия Косинского округа. Гранатометчика в звании рядового призвали на службу 30 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации.

«Евгений Батуев погиб 26.11.2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим пройдет 27 декабря с 11:00 до 12:00 в селе Коса. Траурный митинг на площади перед мэрией Косинского округа начнется в 13:00.

Подробности гибели бойца мэрия раскрывать не стала
Подробности гибели бойца мэрия раскрывать не стала
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне СВО погиб прикамский боец Евгений Батуев. Об этом сообщила мэрия Косинского округа. Гранатометчика в звании рядового призвали на службу 30 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации. «Евгений Батуев погиб 26.11.2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим пройдет 27 декабря с 11:00 до 12:00 в селе Коса. Траурный митинг на площади перед мэрией Косинского округа начнется в 13:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...