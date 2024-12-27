Челябинский застройщик возведет первый микрорайон комфорт-класса в Екатеринбурге. Фото

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Застройка на улице Хользунова. Екатеринбург , кран, застройка, частный дом, подъемные краны, строительство, стройка
ЖК в Екатеринбурге девелопер возведет по проекту КРТ Фото:

Девелопер из Челябинска «Голос» построит первый жилой комплекс в Екатеринбурге. Новый микрорайон по проекту комплексного развития территории (КРТ) появится в районе Уралмаша, сообщили в пресс-службе застройщика.

«Мы официально получили разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге. Это наш первый проект в уральской столице. Комплекс будет возведен на Уралмаше», — сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе «Голоса», территория под застройку расположена в двух шагах от метро, парка и образовательных учреждений, имеет развитую инфраструктуру. Продажа квартир в новом ЖК запланирована на начало 2025 года.

Новый жилой комплекс в Екатеринбурге застройщик возведет в районе Уралмаш
Новый жилой комплекс в Екатеринбурге застройщик возведет в районе Уралмаш

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Девелопер из Челябинска «Голос» построит первый жилой комплекс в Екатеринбурге. Новый микрорайон по проекту комплексного развития территории (КРТ) появится в районе Уралмаша, сообщили в пресс-службе застройщика. «Мы официально получили разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге. Это наш первый проект в уральской столице. Комплекс будет возведен на Уралмаше», — сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в пресс-службе «Голоса», территория под застройку расположена в двух шагах от метро, парка и образовательных учреждений, имеет развитую инфраструктуру. Продажа квартир в новом ЖК запланирована на начало 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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