Челябинский застройщик возведет первый микрорайон комфорт-класса в Екатеринбурге. Фото

27 декабря 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

ЖК в Екатеринбурге девелопер возведет по проекту КРТ Фото: Илья Московец © URA.RU Девелопер из Челябинска «Голос» построит первый жилой комплекс в Екатеринбурге. Новый микрорайон по проекту комплексного развития территории (КРТ) появится в районе Уралмаша, сообщили в пресс-службе застройщика. «Мы официально получили разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге. Это наш первый проект в уральской столице. Комплекс будет возведен на Уралмаше», — сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в пресс-службе «Голоса», территория под застройку расположена в двух шагах от метро, парка и образовательных учреждений, имеет развитую инфраструктуру. Продажа квартир в новом ЖК запланирована на начало 2025 года. Новый жилой комплекс в Екатеринбурге застройщик возведет в районе Уралмаш пресс-служба застройщика «Голос» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девелопер из Челябинска «Голос» построит первый жилой комплекс в Екатеринбурге. Новый микрорайон по проекту комплексного развития территории (КРТ) появится в районе Уралмаша, сообщили в пресс-службе застройщика. «Мы официально получили разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге. Это наш первый проект в уральской столице. Комплекс будет возведен на Уралмаше», — сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в пресс-службе «Голоса», территория под застройку расположена в двух шагах от метро, парка и образовательных учреждений, имеет развитую инфраструктуру. Продажа квартир в новом ЖК запланирована на начало 2025 года.