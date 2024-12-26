Аферисты выманили у пенсионерки в Пермском крае 18 млн рублей

Пенсионерка из Березников Пермского края лишилась 18 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД. Аферисты использовали проверенную схему: отправили сообщение на номер 71-летней женщины от имени директора учебного заведения, в котором ранее работала пенсионерка. В сообщении утверждалось, что ей должны позвонить сотрудники госорганов, которые проводят проверку по факту недополучения зарплаты.
«Злоумышленники поинтересовались банковскими счетами женщины и наличием на них денежных средств. Также ей сообщили о предотвращении попытки снятия с ее счета 1,5 миллиона рублей. Женщину очень взволновала эта информация, поэтому, когда „сотрудники госорганов“ предложили ей перевести все сбережения на „безопасный счет“, она ни секунды не раздумывала», — говорится в сообщении полицейского главка.
Операции по переводу денег проводились под видом приобретения квартир. Для этого аферисты ежедневно отправляли на телефон женщины договоры купли-продажи одной и той же квартиры, в которых фигурировали разные покупатели. Пенсионерка засомневалась в правильности своих действий лишь спустя месяц. За это время она успела перевести мошенникам порядка 18 млн рублей.
В полиции возбудили уголовное дело статье «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ). Подобная история произошла с жительницей Кунгура. Женщина отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей и лишилась собственной квартиры. URA.RU рассказывало, что доверчивая горожанка поддерживала связь со злоумышленниками в течение нескольких месяцев.
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