26 декабря 2024

Аферисты выманили у пенсионерки в Пермском крае 18 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц горожанка перевела мошенникам 18 млн рублей
За месяц горожанка перевела мошенникам 18 млн рублей Фото:

Пенсионерка из Березников Пермского края лишилась 18 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД. Аферисты использовали проверенную схему: отправили сообщение на номер 71-летней женщины от имени директора учебного заведения, в котором ранее работала пенсионерка. В сообщении утверждалось, что ей должны позвонить сотрудники госорганов, которые проводят проверку по факту недополучения зарплаты.

«Злоумышленники поинтересовались банковскими счетами женщины и наличием на них денежных средств. Также ей сообщили о предотвращении попытки снятия с ее счета 1,5 миллиона рублей. Женщину очень взволновала эта информация, поэтому, когда „сотрудники госорганов“ предложили ей перевести все сбережения на „безопасный счет“, она ни секунды не раздумывала», — говорится в сообщении полицейского главка.

Операции по переводу денег проводились под видом приобретения квартир. Для этого аферисты ежедневно отправляли на телефон женщины договоры купли-продажи одной и той же квартиры, в которых фигурировали разные покупатели. Пенсионерка засомневалась в правильности своих действий лишь спустя месяц. За это время она успела перевести мошенникам порядка 18 млн рублей.

В полиции возбудили уголовное дело статье «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ). Подобная история произошла с жительницей Кунгура. Женщина отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей и лишилась собственной квартиры. URA.RU рассказывало, что доверчивая горожанка поддерживала связь со злоумышленниками в течение нескольких месяцев.

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Пенсионерка из Березников Пермского края лишилась 18 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД. Аферисты использовали проверенную схему: отправили сообщение на номер 71-летней женщины от имени директора учебного заведения, в котором ранее работала пенсионерка. В сообщении утверждалось, что ей должны позвонить сотрудники госорганов, которые проводят проверку по факту недополучения зарплаты. «Злоумышленники поинтересовались банковскими счетами женщины и наличием на них денежных средств. Также ей сообщили о предотвращении попытки снятия с ее счета 1,5 миллиона рублей. Женщину очень взволновала эта информация, поэтому, когда „сотрудники госорганов“ предложили ей перевести все сбережения на „безопасный счет“, она ни секунды не раздумывала», — говорится в сообщении полицейского главка. Операции по переводу денег проводились под видом приобретения квартир. Для этого аферисты ежедневно отправляли на телефон женщины договоры купли-продажи одной и той же квартиры, в которых фигурировали разные покупатели. Пенсионерка засомневалась в правильности своих действий лишь спустя месяц. За это время она успела перевести мошенникам порядка 18 млн рублей. В полиции возбудили уголовное дело статье «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ). Подобная история произошла с жительницей Кунгура. Женщина отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей и лишилась собственной квартиры. URA.RU рассказывало, что доверчивая горожанка поддерживала связь со злоумышленниками в течение нескольких месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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