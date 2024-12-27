Полпред Жога исполнил мечту мальчика-инвалида из Свердловской области. Фото

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Артем Жога исполнил не одну детскую мечту
Артем Жога исполнил не одну детскую мечту Фото:

Уральский полпред президента Артем Жога исполнил мечту 13-летнего Дениса из Талицы (Свердловская область), о которой узнал в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Подросток с ограниченными возможностями здоровья мечтал побывать в пожарной части и примерить костюм спасателя, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. 

«Для мальчика провели экскурсию в 86-й пожарно-спасательной части города Талицы. Пожарные вручили подростку сладкие подарки и порошковые огнетушители. Денис увлеченно все рассматривал, примерил боевую одежду спасателей и прокатился в пожарном автомобиле. Также мальчику передали сладкий подарок от полпреда», — рассказали в полпредстве.

Ранее Жога исполнил мечту пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он провел для него экскурсию по пассажирскому самолету и дал почувствовать себя пилотом.

Увиденное Денису понравилось
Увиденное Денису понравилось
Фото:

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Уральский полпред президента Артем Жога исполнил мечту 13-летнего Дениса из Талицы (Свердловская область), о которой узнал в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Подросток с ограниченными возможностями здоровья мечтал побывать в пожарной части и примерить костюм спасателя, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.  «Для мальчика провели экскурсию в 86-й пожарно-спасательной части города Талицы. Пожарные вручили подростку сладкие подарки и порошковые огнетушители. Денис увлеченно все рассматривал, примерил боевую одежду спасателей и прокатился в пожарном автомобиле. Также мальчику передали сладкий подарок от полпреда», — рассказали в полпредстве. Ранее Жога исполнил мечту пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он провел для него экскурсию по пассажирскому самолету и дал почувствовать себя пилотом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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