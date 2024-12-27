Уральский полпред президента Артем Жога исполнил мечту 13-летнего Дениса из Талицы (Свердловская область), о которой узнал в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Подросток с ограниченными возможностями здоровья мечтал побывать в пожарной части и примерить костюм спасателя, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.
«Для мальчика провели экскурсию в 86-й пожарно-спасательной части города Талицы. Пожарные вручили подростку сладкие подарки и порошковые огнетушители. Денис увлеченно все рассматривал, примерил боевую одежду спасателей и прокатился в пожарном автомобиле. Также мальчику передали сладкий подарок от полпреда», — рассказали в полпредстве.
Ранее Жога исполнил мечту пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он провел для него экскурсию по пассажирскому самолету и дал почувствовать себя пилотом.
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