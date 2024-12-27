Челябинской девочке-инвалиду на шоу «Мужское/Женское» подарили поездку в Питер

На программе «Мужское/Женское» челябинской девочке Вере Т., которая перенесла три операции на сердце, подарили поездку в Санкт-Петербург. В студии они встретились со своей Снегурочкой, которая после смерти отца продолжила помогать детям.
«Я одна воспитываю ребенка, потому что их папа понял, что тяжело воспитывать ребенка-инвалида. Вера — паллиативная девочка, но это не мешает нам жить активной жизнью. Спасибо за большой подарок, поездку в Санкт-Петербург», — сказала на программе мама девочки Эльвира. Поездку подарил ребенку бизнесмен из студии.
Ребенок родился с патологией, у нее один желудочек сердца вместо двух. Ей требовалось оперативное вмешательство. Когда девочке провели третью по счету операцию в 2017 году, семье помогли незнакомые им люди — семья Мухаметовых. Глава семейства Радик подарил средства на полную реабилитацию. После смерти мужчины его дело продолжила дочь Дария.
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