Челябинской девочке-инвалиду на шоу «Мужское/Женское» подарили поездку в Питер

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Елка для детей участников СВО с участием Артема Барбашина. Челябинск, елка, игрушки, подарки, новый год
Девочка получила новогодний подарок Фото:

На программе «Мужское/Женское» челябинской девочке Вере Т., которая перенесла три операции на сердце, подарили поездку в Санкт-Петербург. В студии они встретились со своей Снегурочкой, которая после смерти отца продолжила помогать детям.

«Я одна воспитываю ребенка, потому что их папа понял, что тяжело воспитывать ребенка-инвалида. Вера — паллиативная девочка, но это не мешает нам жить активной жизнью. Спасибо за большой подарок, поездку в Санкт-Петербург», — сказала на программе мама девочки Эльвира. Поездку подарил ребенку бизнесмен из студии.

Ребенок родился с патологией, у нее один желудочек сердца вместо двух. Ей требовалось оперативное вмешательство. Когда девочке провели третью по счету операцию в 2017 году, семье помогли незнакомые им люди — семья Мухаметовых. Глава семейства Радик подарил средства на полную реабилитацию. После смерти мужчины его дело продолжила дочь Дария.

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На программе «Мужское/Женское» челябинской девочке Вере Т., которая перенесла три операции на сердце, подарили поездку в Санкт-Петербург. В студии они встретились со своей Снегурочкой, которая после смерти отца продолжила помогать детям. «Я одна воспитываю ребенка, потому что их папа понял, что тяжело воспитывать ребенка-инвалида. Вера — паллиативная девочка, но это не мешает нам жить активной жизнью. Спасибо за большой подарок, поездку в Санкт-Петербург», — сказала на программе мама девочки Эльвира. Поездку подарил ребенку бизнесмен из студии. Ребенок родился с патологией, у нее один желудочек сердца вместо двух. Ей требовалось оперативное вмешательство. Когда девочке провели третью по счету операцию в 2017 году, семье помогли незнакомые им люди — семья Мухаметовых. Глава семейства Радик подарил средства на полную реабилитацию. После смерти мужчины его дело продолжила дочь Дария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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