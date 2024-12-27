Губернаторская чета исполнили желания больных челябинских детей

губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной исполнили желания детей с тяжелыми заболеваниями. Они вручили новогодние подарки участникам акции «Снеговики-добряки».
«В этом году в рамках акции семья губернатора исполнила мечты троих детей из Челябинска. Алексей и Ирина Текслеры поздравили ребят с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством, и вручили им подарки», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Благотворительный проект «Снеговики-добряки» стартовал пять лет назад. Он дал возможность всем неравнодушным жителям Челябинска исполнить желания больных детей. Так, 17-летний Олег получил в подарок на Новый год наушники, так как играет в музыкальной группе на электрогитаре. 16-летняя Дарья будет кататься на велосипеде, а 14-летний Павел увлекся гравировкой по металлу и получил в подарок желаемый прибор.
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