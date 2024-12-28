Свердловские власти увеличили стоимость посещения парка «Оленьи ручьи»

28 декабря 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Стоимость входного билета поднимут до 522 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области стоимость входа в природный парк «Оленьи ручьи» увеличат с 455 до 522 рублей. Правительство региона уже утвердило нововведение, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом рассказали представители территории в соцсети «ВКонтакте». «С 1 января 2025 года будет увеличен размер платы за посещение территории парка. Основание — постановление правительства Свердловской области, в котором установлен размер платы для физлиц за посещение нашего парка в размере 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ. В результате чего стоимость услуги составит 522 рубля», — следует из сообщения. Для определенных категорий граждан вход останется бесплатным. Под льготы попадают: дети до 18 лет, многодетные родители, пенсионеры и ветераны боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области стоимость входа в природный парк «Оленьи ручьи» увеличат с 455 до 522 рублей. Правительство региона уже утвердило нововведение, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом рассказали представители территории в соцсети «ВКонтакте». «С 1 января 2025 года будет увеличен размер платы за посещение территории парка. Основание — постановление правительства Свердловской области, в котором установлен размер платы для физлиц за посещение нашего парка в размере 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ. В результате чего стоимость услуги составит 522 рубля», — следует из сообщения. Для определенных категорий граждан вход останется бесплатным. Под льготы попадают: дети до 18 лет, многодетные родители, пенсионеры и ветераны боевых действий.