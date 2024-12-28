Свердловские власти увеличили стоимость посещения парка «Оленьи ручьи»

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Природный парк "Оленьи ручьи". Свердловская область , зима, оленьи ручьи, природа урала, река серга
Стоимость входного билета поднимут до 522 рублей Фото:

В Свердловской области стоимость входа в природный парк «Оленьи ручьи» увеличат с 455 до 522 рублей. Правительство региона уже утвердило нововведение, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом рассказали представители территории в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 января 2025 года будет увеличен размер платы за посещение территории парка. Основание — постановление правительства Свердловской области, в котором установлен размер платы для физлиц за посещение нашего парка в размере 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ. В результате чего стоимость услуги составит 522 рубля», — следует из сообщения.

Для определенных категорий граждан вход останется бесплатным. Под льготы попадают: дети до 18 лет, многодетные родители, пенсионеры и ветераны боевых действий.

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В Свердловской области стоимость входа в природный парк «Оленьи ручьи» увеличат с 455 до 522 рублей. Правительство региона уже утвердило нововведение, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом рассказали представители территории в соцсети «ВКонтакте». «С 1 января 2025 года будет увеличен размер платы за посещение территории парка. Основание — постановление правительства Свердловской области, в котором установлен размер платы для физлиц за посещение нашего парка в размере 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ. В результате чего стоимость услуги составит 522 рубля», — следует из сообщения. Для определенных категорий граждан вход останется бесплатным. Под льготы попадают: дети до 18 лет, многодетные родители, пенсионеры и ветераны боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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