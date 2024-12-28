28 декабря 2024

В Екатеринбурге выносят незаконные ларьки с фейерверками. Видео

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Ларек демонтировали на улице Пехотинцев, 7
Ларек демонтировали на улице Пехотинцев, 7 Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга демонтировали ларек с фейерверками, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Он подчеркнул, что объект на улице Пехотинцев лишь первый на сегодня.

«В Екатеринбурге власти приступили к демонтажу незаконных ларьков с фейерверками. Первым под снос попал ларек на Пехотинцев, 7», — заявил Чукреев в своем telegram-канале.

По его словам, полиция контролировала процесс демонтажа ларька, чтобы избежать конфликтов с владельцами объектов. Павильон отвезут на специальную площадку, после чего предприниматели должны будут компенсировать затраты города. Также Чукреев заявил, что после демонтажа с эвакуатором произошла авария.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга демонтировали ларек с фейерверками, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Он подчеркнул, что объект на улице Пехотинцев лишь первый на сегодня. «В Екатеринбурге власти приступили к демонтажу незаконных ларьков с фейерверками. Первым под снос попал ларек на Пехотинцев, 7», — заявил Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, полиция контролировала процесс демонтажа ларька, чтобы избежать конфликтов с владельцами объектов. Павильон отвезут на специальную площадку, после чего предприниматели должны будут компенсировать затраты города. Также Чукреев заявил, что после демонтажа с эвакуатором произошла авария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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