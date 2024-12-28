В Железнодорожном районе Екатеринбурга демонтировали ларек с фейерверками, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Он подчеркнул, что объект на улице Пехотинцев лишь первый на сегодня.
«В Екатеринбурге власти приступили к демонтажу незаконных ларьков с фейерверками. Первым под снос попал ларек на Пехотинцев, 7», — заявил Чукреев в своем telegram-канале.
По его словам, полиция контролировала процесс демонтажа ларька, чтобы избежать конфликтов с владельцами объектов. Павильон отвезут на специальную площадку, после чего предприниматели должны будут компенсировать затраты города. Также Чукреев заявил, что после демонтажа с эвакуатором произошла авария.
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