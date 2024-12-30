SHAMAN исполнил мечту свой маленькой фанатки. Видео

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SHAMAN встретился со своей пятилетней фанаткой
SHAMAN встретился со своей пятилетней фанаткой Фото:

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) осуществил мечту маленькой девочки Амелии из (ЛНР) в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Встреча ребенка с музыкантом прошла в доме артиста Григория Лепса.

«Под Новый год зачастую с нами случаются чудеса. И вот сегодня как раз такой день, когда я познакомился с очаровательной девочкой по имени Амелия в рамках предновогодней акции „Елка желаний“. <...> Это было ее желание под Новый год. И я надеюсь, что я его исполнил. Такое чудо случилось сегодня со мной», — поделился SHAMAN в разговоре с Пятым каналом. Встреча прошла в доме Григория Лепса. Под конец девочка подарила на память Дронову жетон на веревочке. SHAMAN также признался, что изначально о девочке ему рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и попросил помочь.

Российский президент Владимир Путин также принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Он уже успел исполнить желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая хотела прокатиться на вертолете. Также он воплотил в жизнь мечту 12-летней Таисии, которая пожелала посетить репетицию народного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

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Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) осуществил мечту маленькой девочки Амелии из (ЛНР) в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Встреча ребенка с музыкантом прошла в доме артиста Григория Лепса. «Под Новый год зачастую с нами случаются чудеса. И вот сегодня как раз такой день, когда я познакомился с очаровательной девочкой по имени Амелия в рамках предновогодней акции „Елка желаний“. <...> Это было ее желание под Новый год. И я надеюсь, что я его исполнил. Такое чудо случилось сегодня со мной», — поделился SHAMAN в разговоре с Пятым каналом. Встреча прошла в доме Григория Лепса. Под конец девочка подарила на память Дронову жетон на веревочке. SHAMAN также признался, что изначально о девочке ему рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и попросил помочь. Российский президент Владимир Путин также принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Он уже успел исполнить желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая хотела прокатиться на вертолете. Также он воплотил в жизнь мечту 12-летней Таисии, которая пожелала посетить репетицию народного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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